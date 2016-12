Gemeinde Erlensee: Wohlfühl-Tag für Senioren in der Toskana Therme in Bad Orb

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 15:40 Uhr

Am Donnerstag, 23. Februar 2017, veranstaltet die Stadt Erlensee eine Tagesfahrt für Seniorinnen und Senioren nach Bad Orb. Die Reisegruppe startet ab 10 Uhr in Erlensee, um gegen 11 Uhr in der Toskana Therme anzukommen. Wer hier in die Bad Orber „Champagnersole“ taucht, erlebt Entspannung und Anregung, halb träumend, halb tanzend, eine zeitgenössische Rückbesinnung auf die Rhythmen der Natur. Liquid Sound macht das Baden zur Massage in Licht und Musik – gesünder, sinnlicher kann Kultur kaum sein. Nach einem 3-stündigen Aufenthalt geht es gegen 14 Uhr weiter zum „Cafe Kowalski“, wo bei Kaffee und Kuchen und einem gemütlichen Plausch der Nachmittag ausklingt. Die Rückkehr nach Erlensee ist gegen 18 Uhr geplant. Der Veranstaltungspreis (inkl. Eintritt, ohne Cafebesuch) beträgt 25 € pro Person. Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Veranstaltungskarten erhalten Sie ab 5.1.2017 am Empfang im Rathaus der Stadt Erlensee.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung