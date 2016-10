Gemeinde Hohenstein: Über Demenz und was wir tun können

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 09:33 Uhr

Am 18. Oktober um 18.30 Uhr findet in Hohenstein-Breithardt im Gemeindezentrum, Alte Schule/Grüner Raum, Langgasse 39 a eine Veranstaltung zum Thema Demenz statt.

Seit November 2015 gibt es auch in unserer Region eine Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e. V. Hilfe zur Selbsthilfe Demenz, eine von bundesweit 138, die dem Dachverband der Deutschen Alzheimer Gesellschaft angehören. Die Gemeinde Hohenstein ist seit Juli 2016 Mitglied. Schon seit vielen Jahren arbeitet das Jugend- und Seniorenreferat der Gemeinde außerdem mit dem Pflegestützpunkt des Rheingau-Taunus-Kreises zusammen, der Pflegeberatung zum Thema Demenz anbietet. An diesem Abend möchten sich die Akteure vorstellen und Ihre Fragen zum Thema Demenz beantworten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Jugend- und Seniorenreferentin, Frau Heiler-Thomas, Telefon 06120/2924.

Quelle: Gemeinde Hohenstein