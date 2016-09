Gießen: Berufsrückkehr Thema im Familienzentrum „Planet Zukunft“ in Büdingen

Pressemeldung vom 27. September 2016, 13:16 Uhr

• Infoangebot für Männer und Frauen, die nach Familienzeit in den Beruf zurückkehren möchten

• Wiedereinstiegsberaterinnen bieten Informationen, Erfahrungsaustausch und Beratung für Berufsrückkehrende

• Infoveranstaltung am 29. September von 9.30-12.00 Uhr im Familienzentrum Planet Zukunft in Büdingen

Eine Infoveranstaltung mit anschließender individueller Beratung für Berufsrückkehrerinnen bietet die Arbeitsagentur Gießen in Kooperation mit dem Familienzentrum Planet Zukunft am Donnerstag (29. September) von 9.30 – 12.00 Uhr. Veranstaltungsort ist das Familienzentrum, Vorstadt 9 in Büdingen. Annette Mench und Christiane Meyer-Fenderl, Wiedereinstiegsberaterinnen, möchte Frauen ermutigen, den eigenen „Marktwert“ zu bestimmen und den Wiedereinstieg in das Berufsleben planvoll anzugehen. Die kostenfreie Informationsveranstaltung soll Berufsrückkehrerinnen dabei unterstützen. Die Beraterinnen stehen für Fragen und anschließend individuelle Beratungen bereit.

Ausdrücklich sind auch Frauen eingeladen, die bisher noch nicht mit der Agentur für Arbeit in Kontakt stehen. Eine Anmeldung vorab ist dann erforderlich, wenn sie eine Kinderbetreuung vor Ort wünschen. Natürlich ist eine Kontaktaufnahme vorab auch möglich unter giessen.wiedereinstieg@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0641 9393-450.

„Der berufliche Wiedereinstieg erledigt sich nicht nebenbei und meist auch nicht von heute auf morgen. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung ist wichtig“, so Meyer-Fenderl. In der Veranstaltung gibt es umfangreiche Informationen rund um die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Möglichkeiten und Wege zum Wiedereinstieg in das Berufsleben, Vereinbarkeit von Beruf und Kinder, Arbeitszeit, Kinderbetreuung, Selbstvermarktung sowie unterstützende Angebote der Arbeitsagentur. Neben Tipps und Informationen ermöglicht die Veranstaltung aber auch einen regen Austausch mit anderen Frauen rund um das Thema Berufsrückkehr.

Zusatzinfo: Die Wiedereinstiegsberaterinnen bieten jeden 2. Mittwoch im Monat zwischen 10 und 12 Uhr eine offene Sprechstunde in der Arbeitsagentur in Gießen, Nordanlage 60 an. Termine in 2016 sind: 12. Oktober 09. November 14. Dezember

Quelle: Agentur für Arbeit Gießen