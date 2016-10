Gießen: BiZ-Veranstaltung: Karriere bei der Bundespolizei

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:22 Uhr

Veranstaltung am 6. Oktober von 15.00 – 16.30 Uhr im Berufsinformations-Zentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Gießen

Informationen über Studium, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Bundespolizei

Eine Infoveranstaltung über die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Bundespolizei wird am Donnerstag (6. Oktober) ab 15 Uhr im Berufsinformations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Gießen, Nordanlage 60, angeboten. Ein Einstellungsberater berichtet über das Studium im gehobenen Dienst und die Ausbildung im mittleren Dienst bei der Bundespolizei. Die Veranstaltung richtet sich an junge Frauen und Männer, die im nächsten Jahr die Schule mit Mittlerer Reife oder Abitur beenden. Aber auch für junge Erwachsene, die über den mittleren Bildungsabschluss und eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, könnte die Ausbildung interessant sein. Die Bewerbungsfrist für den gehobenen Polizeidienst bei der Bundespolizei mit Beginn 2017 endet am 31.10.2016. Eine Bewerbung ist vor Ort möglich. Dazu müssen keine Bewerbungsunterlagen mitgebracht werden, da spezielle Bewerbungsformulare dafür zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung zur Infoveranstaltung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte unter der Rufnummer (0641) 9393-113 oder per E-Mail an giessen.biz@arbeitsagentur.de

Quelle: Agentur für Arbeit Gießen