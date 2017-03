Gießen: Die Amphibienwanderung beginnt

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 13:32 Uhr

Mit den ersten milden Tages- und Nachttemperaturen, verbunden mit Regenschauern, beginnen die Amphibien zu wandern. Die Tiere verlassen ihre Winterquartiere und wandern zu ihren angestammten Laichgewässern. Dabei müssen sie oft Straßen und Verkehrswege überwinden. Das Regierungspräsidium (RP) Gießen bittet in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und eine deutlich reduzierte Geschwindigkeit an den einzelnen Gefahrenstellen, insbesondere in den Nacht- und frühen Morgenstunden. Betroffene Streckenabschnitte seien überwiegend mit amtlichen Schildern gekennzeichnet, so das RP.

Die Frühjahrswanderung der Amphibien zu den Laichgewässern erfolgt erfahrungsgemäß von Anfang bis Mitte März und zieht sich bis in den April hinein. Der Startschuss fällt bei regnerischem Wetter und milden Temperaturen von acht bis zehn Grad, so die Experten der Oberen Naturschutzbehörde (ONB).

Viele ehrenamtliche Helfer sind bereits jetzt im Einsatz, um die gefährdeten Tiere zu retten. So werden an zahlreichen Straßenabschnitten mobile Amphibienleitanlagen aufgebaut und täglich kontrolliert.

Umsichtige Fahrweise und angepasste Geschwindigkeit schützten nicht nur Frosch, Unke und Co, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Helfer.

Im Einzelnen bittet die ONB um erhöhte Vorsicht an den folgenden Streckenabschnitten:

im Landkreis Gießen

· B 49 zwischen Gießen und Reiskirchen, Höhe Rödgener Teich

· B 276 Freienseen-Seebrücke

· B 276 zwischen Laubach und Schotten an zwei Abschnitten

· B 457 zwischen Fernwald-Steinbach und Lich

· B 488 Lich/Kloster Arnsburg in Höhe des Teiches

· L 3007 zwischen Abzweig L 3137 und Ortseingang Grünberg im Bereich des Teiches

· L 3089 Ortsumgehung Rabenau-Allertshausen, Höhe Teich

· L 3093 zwischen Ruttershausen und Odenhausen

· L 3127 Ortsausgang Geilshausen und Beltershain

· L 3129 zwischen Bersrod und Beuern

· L 3129 zwischen Reiskirchen und Bersrod vor der Autobahnüberführung

· L 3130 zwischen Linden-Leihgestern und Gießen, im Waldbereich Nähe Oberhof

· L 3131 zwischen Garbenteich und Dorfgüll

· L 3131 zwischen Gießen und Petersweiher

· L 3133 zwischen Langgöns und Holzheim

· L 3137 zwischen Hungen und Villingen

· L 3451 zwischen Kleinlinden und Dutenhofen im Bereich des Hopfensteins

· L 3475 zwischen Kleinlinden und Großen-Linden

· L 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen im Bereich des Teiches

· K 22 Gießen-Rödgen, Udersbergstraße im Bereich der Teiche

· K 29 zwischen Lollar und Daubringen in Höhe der Teiche

· K 35 und K 36 im Bereich des Hofgutes Winnerod

· K 157 zwischen Annerod und B 49

· K 168 zwischen Allendorf und Allertshausen

· K 169 zwischen Krofdorf und Wißmar in Höhe Abzweig zur Wettenbergschule

· K 186 zwischen Trais-Horloff und Steinheim

· K 189 zwischen Gonterskirchen und Friedrichshütte am Teichhausgebiet

· K 365 zwischen Oberkleen und Cleeberg

· K 394 Ortsausgang Salzböden Richtung Odenhausen

· K 394 zwischen Salzböden und Odenhausen

· K 394 zwischen Wettenberg-Krofdorf und Lollar-Salzböden am Weiher Hirschsprung

· Baronsweg (Privatweg) von Odenhausen zum Hofgut Friedelhausen

· Ortsstraße Rodheim-Bieber

· Seegrundweg Cleeberg (für allg. Verkehr gesperrt)

· Verbindungsweg von Gießen-Rödgen zur B49

im Lahn-Dill-Kreis

· L 1571 zwischen Rittershausen und Ewersbach

· L 1571 zwischen Rittershausen und Hainchen

· L 3042 zwischen Breitscheid und Medenbach

· L 3043 zwischen Steinbrücken und Mandeln

· L 3044 Driedorf/Potsdamer Platz

· L 3046 zwischen Beilstein und Fleisbach

· L 3052 zwischen Kölschhausen und Niederlemp

· L 3053 zwischen Ahrdt und Großaltenstädten

· L 3055 zwischen Griedelbach und Oberwetz

· L 3283 zwischen Neukirchen und Bonbaden

· L 3283 zwischen Oberbiel und Burgsolms

· L 3376 zwischen Aßlar und Bechlingen

· L 3442 zwischen Dillbrecht und Offdilln

· K 5a zwischen Bicken und Bellersdorf

· K 39 zwischen Donsbach und Herborn

· K 54 zwischen Wallenfels und Eisemroth

· K 55 zwischen Tringenstein und Wallenfels

· K 60 zwischen Altenkirchen und Bellersdorf

· K 61 zwischen Amdorf und Uckersdorf

· K 77 zwischen Driedorf und Mademühlen

· K 78 zwischen Rodenberg und Haiern

· K 81 zwischen Fleisbach und Merkenbach

· K 90 zwischen Rodenroth und Holzhausen

· K 367 zwischen Brandoberndorf und Hasselborn

· K 372 zwischen Altenkirchen und Niederquembach

· Öffentliche Straße zwischen Sinn und Dreisbach

· Ortsstraße Braunfels, bei Angelteich an der Winterburg

· Ortsverbindung zwischen Atzbach und Schwalbenmühle

· Ortsverbindung zwischen Sinn und Ballersbach

im Kreis Marburg-Biedenkopf

· B 62 Ortsausgang Biedenkopf-Ludwigshütte Richtung Wallau

· B 62 zwischen Kirchhain und Bürgeln (Höhe Anzefahr-Schönbach)

· B 253 zwischen Breidenstein und Breidenbach

· B 253 zwischen Ludwigshütte und Eifa

· B 255 zwischen Weidenhausen und Oberweidbach

· B 453 bei Gladenbach

· B 454 Ortsausgang Neustadt Richtung Wiera

· L 3042 zwischen Niedereisenhausen und Gönnern

· L 3048 zwischen Ebsdorf und Hachborn

· L 3048 zwischen Heskem und Wittelsberg

· L 3048 zwischen Kleinseelheim und Kirchhain, Höhe Radenhausen

· L 3071 zwischen Hatzbach und Speckswinkel

· L 3073 zwischen Kirchhain und Gemünden/Wohra in Höhe der Heimbachteiche

· L 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg

· L 3077 zwischen Bracht und Rosental

· L 3089 zwischen Bortshausen und Ronhausen

· L 3089 zwischen Ebsdorf und Bortshausen

· L 3089 zwischen Leidenhofen und Winnen

· L 3090 zwischen Oberasphe und Niederasphe

· L 3092 Marburg „Lahnberge“ (Bot. Garten – Haus Meerweinstr.)

· L 3125 zwischen Dreihausen und Roßberg

· L 3125 zwischen Roßberg und Wermertshausen

· L 3288 Ortsausgang Bottenhorn Richtung Frechenhausen

· L 3289 zwischen Marburg-Lahnberge und Schröck (Waldbereich)

· L 3290 zwischen Stadtallendorf und Niederklein

· L 3387 zwischen Hermershausen und Nesselbrunn

· L 3387 zwischen Niederweimar und Haddamshausen in Höhe der Allna-Teiche

· K 1 zwischen Wetter-Mellnau und Simtshausen

· K 9 zwischen Rauschenberg und Sindersfeld

· K 11 zwischen Rauschenberg und Himmbelsberg

· K 15 Ortsausgang Momberg Richtung Wiera, Höhe Kläranlage

· K 15 zwischen Momberg und Speckswinkel (Etzegeröder Hof)

· K 18 zwischen Neustadt und Willingshausen

· K 19 L 3077/L3087

· K 20 Ortsausgang Neustadt Richtung Arnshain

· K 48 zwischen Kirchvers und Reimershausen, nördlich der Kreuzmühle

· K 51 Ortsausgang Erdhausen Richtung Rodenhausen

· K 59 zwischen Niederwalgern und Roth, in Höhe der Baggerseen

· K 66 Ortsausgänge Fronhausen Richtung Friebertshausen u. Sinkershausen

· K 68 zwischen Ockershausen und Hermershausen

· K 72 zwischen Elnhausen und Dilschhausen

· K 73 zwischen Damshausen und Friedensdorf

· K 78 zwischen Elnhausen und Dagobertshausen

· K 84 zwischen Sterzhausen und Wetter

· K 94 zwischen Niederklein und Rüdigheim

· K 109 B 62/Weifenbach

· Straße zwischen Ronhausen und Argenstein

· Dagobertshausen, Straße „Im Dorfe“

· Straße bei Niederhörlen

im Kreis Limburg-Weilburg

· B 417 zwischen Limburg und Linter, Höhe Teich

· B 456 bei Weilmünster

· B 456 im Bereich nördlich der Abfahrt Möttau

· B 456 zwischen Weilburg und Usingen, Abfahrt Hirschhausen

· L 3021 Ortsausgang Weinbach Richtung Freienfels

· L 3031 zwischen Bad Camberg und Beuerbach

· L 3046 zwischen Mengerskirchen und Arborn

· L 3046 zwischen Mengerskirchen und Waldernbach

· L 3046 zwischen Thalheim und Hundsangen im Bereich der Teiche

· L 3054 bei Möttau

· L 3109 zwischen Merenberg und Waldbrunn

· L 3281 Ortsausgang Probbach Richtung Winkels

· L 3370 Ortsausgang Merenberg Richtung Barig-Selbenhausen

· L 3449 zwischen Selters und Haintchen

· L 3452 Schupbach Richtung Wirbelau, Höhe Teiche am Kerkerbach

· K 346 zwischen Elz und Niedererbach

· K 412 zwischen Hirschhausen und B 456

· K 437 zwischen Elkershausen und Blessenbach

· K 490 zwischen Odersbach und L 3020

· K 511 zwischen Eisenbach und B 8

· K 514 Ortsausgang Dombach Richtung Bad Camberg

· K 514 zwischen Dombach und L 3031

im Vogelsbergkreis

· B 49 zwischen Romrod und Rasthof Pfefferhöhe

· B 49 zwischen Romrod und Schellnhausen

· B 62 zwischen Alsfeld und Leusel

· B 254 zwischen Altenburg und Brauerschwend

· B 275 bei Eisenbach

· B 275 zwischen Herbstein und Altenschlirf

· B 276 zwischen Schotten und Eschenrod

· B 455 zwischen Schotten und Rainrod

· L 3070 zwischen Angenrod und Seibelsdorf (bei Antrifttalsperre)

· L 3070 zwischen Arnshain und Ruhlkirchen

· L 3071 zwischen Kirtorf und Ehringshausen

· L 3071 zwischen Schellnhausen und Ehringshausen

· L 3073 zwischen Homberg/Ohm und Nieder-Gemünden

· L 3139 zwischen Engelrod und Rebgeshain

· L 3139 zwischen Rixfeld und Schadges

· L 3140 zwischen Schlitz und Willofs

· L 3143 zwischen Hartershausen und Hemmen

· L 3160 zwischen Wallersdorf und Kreisgrenze

· L 3161 zwischen Grebenau und Udenhausen sowie Wernges

· L 3162 zwischen Helpershain und Ulrichstein

· L 3165 zwischen Romrod und Strebendorf

· L 3181 zwischen Bermutshain und Ober Moos

· L 3325 zwischen Mücke-Ilsdorf und Groß-Eichen

· L 3326 zwischen Köddingen und Kestrich

· L 3348 zwischen Wingershausen und der B 276

· K 44 zwischen Merlau und K 45

· K 64 zwischen Bernsburg und Ruhlkirchen

· K 64 zwischen Willingshausen und Bernsburg

· K 109 zwischen Lanzenhain und Herbstein

· K 456 bei Schalksbachteichen

· Verbindungsweg bei Freizeitanlage Stumpertenrod

· zwischen Groß-Felda und Stumpertenrod

· zwischen Vockenrod und Seibelsdorf

Quelle: Regierungspräsidium Gießen