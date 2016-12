Gießen: Familienkasse Gießen: Geänderte Öffnungszeiten am 22. und 29. Dezember

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:03 Uhr

* Familienkasse am 22. und 29. Dezember bis 15.30 Uhr geöffnet

* Telefonische Erreichbarkeit bleibt unverändert

Am Donnerstag, dem 22. Dezember sowie am Donnerstag, dem 29. Dezember, kann die Familienkasse Gießen entgegen der sonst geltenden Öffnungszeiten ausschließlich bis 15:30 Uhr aufgesucht werden. An den darauffolgenden Donnerstagen gelten wieder die regulären Besucherzeiten. Für Fragen und persönliche Anliegen zum Kindergeld und Kinderzuschlag bleibt die Familienkasse unter der Service-Rufnummer 0800 4 5555 30 und unter 0800 45555 33 für Fragen zu Zahlungen von Montag bis Freitag, jeweils von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Die Anrufe sind kostenfrei. Die Postadresse der Familienkassen Hessen lautet: Familienkasse Hessen, 34196 Kassel.

Quelle: Agentur für Arbeit Gießen