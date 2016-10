Gießen: Friedberg: Infoveranstaltung zur Bundeswehr-Karriere

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:21 Uhr

• Karriereberater der Bundeswehr am 6. Oktober von 10-17 Uhr in der Arbeitsagentur Friedberg

• Informationen über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr

Einen Info-Tag der Bundeswehr veranstaltet die Agentur für Arbeit Friedberg am Donnerstag (6. Oktober) von 10-17 Uhr in ihren Räumen in der Leonhardstraße 17. Bei der Veranstaltung steht ein Karriereberater der Bundeswehr für Informationen, Fragen und zur unverbindlichen Kontaktaufnahme bereit.

Er bietet Infos für die über 20 Studiengänge für Abiturienten und Fachoberschüler im Rahmen der Offiziersausbildung sowie die 60 verschiedenen Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr. Die Veranstaltung richtet sich an junge Frauen und Männer ab 17 Jahre.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung unter Telefonnummer 06051/483410.

Quelle: Agentur für Arbeit Gießen