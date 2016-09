Gießen: Neues Magazin abi» extra „Wie bewerbe ich mich richtig?“ im BiZ erhältlich

Pressemeldung vom 30. September 2016, 12:36 Uhr

• Ausgabe kostenlos im BiZ (Berufsinformationszentrum) der Agentur für Arbeit Gießen oder an den Schulen der Sekundarstufe II erhältlich

• Schwerpunkt-Thema: Bewerbung

Wie gelingt es, eine Bewerbung so zu gestalten, dass sie zum Erfolg führt? Auch Abiturienten und Studierende stehen früher oder später vor dieser Frage. Eine Antwort finden sie im neuen Magazin der Bundesagentur für Arbeit „abi» extra“ zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ Das Heft ist in dieser Woche erschienen und liegt an Schulen der Sekundarstufe II sowie im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Gießen kostenfrei aus.

Eine erfolgreiche Bewerbung ist für viele Schülerinnen und Schüler sowie Studierende der Türöffner zu einem neuen Lebensabschnitt. Egal, ob es sich um einen Ausbildungsplatz, ein (duales) Studium, ein Praktikum oder einen Nebenjob handelt: In den meisten Fällen wird eine schriftliche Bewerbung verlangt. Aber was gehört eigentlich in die Bewerbungsmappe? Wie ist sie aufgebaut und welche Feinheiten müssen beachtet werden?

Schritt für Schritt Das neue abi» extra befasst sich auf 28 Seiten intensiv mit diesen Fragen. Dabei werden insbesondere junge Erwachsene, die kurz vor dem Abitur stehen, dieses gerade abgeschlossen haben oder sich in den ersten Semestern ihres Studiums befinden, angesprochen. Nach und nach werden alle Schritte der Bewerbungsphase beleuchtet: von der Recherche über Anschreiben und Lebenslauf bis hin zum Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräch. Darüber hinaus regen praktische Übungen zur Bewerbungsmappe sowie einige Beispielfragen aus Auswahltests die Leser an, sich selbst aktiv mit dem Bewerbungsprozess auseinanderzusetzen.

Einblicke in die Praxis Das Magazin bietet einen Überblick über verschiedene Auswahlverfahren und zeigt in einer Grafik auf, welche Zugangswege zur Hochschule möglich sind. Neben der Theorie werden in den Experteninterviews wichtige Tipps gegeben, wie sich junge Menschen auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten können oder Informationen, wie der Auswahlprozess für ein duales Studium vonstattengehen kann.

abi» bewerbungsbox Ein zusätzliches umfangreiches Angebot zu diesem Thema finden Abiturienten in der abi» bewerbungsbox unter www.bewerbung.abi.de. Passgenau auf ihre jeweilige Situation können sie sich dort mit nur einem Klick über Bewerbungsmodalitäten für einen Ausbildungsplatz, einen Nebenjob, ein Praktikum, ein Studium oder ein duales Studium informieren.

Wissenswertes zu abi» Das Internetportal www.abi.de sowie das zugehörige Magazin „abi» dein weg in studium und beruf“ der Bundesagentur für Arbeit gehen auf unterschiedliche Fragen zu Studienwahl und Berufsentscheidung ein, informieren Schüler praxisnah zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und berichten über aktuelle Trends in der Berufswelt.

Quelle: Agentur für Arbeit Gießen