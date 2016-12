Giessen: Regierungspräsidium genehmigt drei neue Windkraftanlagen

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:18 Uhr

Das Regierungspräsidium Gießen (RP) hat am 12. Dezember der VSB Windpark Homberg den Bescheid für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von drei modernen Windkraftanlagen am Standort „Homberg“ in Alsfeld mit einer Leistung von jeweils 3,45 Megawatt erteilt. Die neuen Windräder vom Typ Vestas V 126 mit einer Nabenhöhe von 137 Metern, einem Rotordurchmesser von 126 Metern haben eine Gesamthöhe von 200 Meter. Die Genehmigung gilt befristet für einen Zeitraum von 30 Jahren.

Die Prüfung des Antrags durch das RP sowie die eingeholten Stellungnahmen aller beteiligten Behörden und Institutionen haben ergeben, dass durch die geplante Maßnahme keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren sowie erhebliche Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können.

Der Beginn der bauvorbereitenden Arbeiten, vor allem der Rodungsmaßnahmen, soll noch in diesem Winter erfolgen, während die Anlagen selbst dann im Laufe des nächsten Jahres errichtet werden. Die Inbetriebnahme ist in der zweiten Jahreshälfte 2017 vorgesehen.

Quelle: Regierungspräsidium Gießen