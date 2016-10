Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 12:13 Uhr

„Strategie für die Zukunft – Lebensphasenorientierte Personalpolitik“ war das innovative Thema von Prof. Dr. Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Empolyability in Ludwigshafen. Ihr Vortrag fand als Kooperationsveranstaltung mit dem Landkreis Gießen zum Deutschen Weiterbildungstag 2016 vor Unternehmern und Führungskräften im Technologie- und Innovationszentrum Gießen im Rahmen des Weiterbildungsforums Europaviertel 2016 der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen statt. Frau Prof. Rump gehört seit 2007 zu den „40 wichtigsten Köpfen des Personalwesens“ (Zeitschrift Personalmagazin) und zu den sieben wichtigsten Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie machte in Ihrem Vortrag deutlich, dass die gesamte Arbeitswelt sich in einem Wandlungsprozess befinde, der durch ständige Umbrüche, plötzliche Veränderungen und strukturelle Herausforderungen gekennzeichnet sei. In Anbetracht dieser Trends und Entwicklungen täten Arbeitgeber gut daran, sich Wege zu erschließen, um die Kompetenzen, aber auch die Gesundheit und Motivation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein verlängertes Erwerbsleben hinweg zu sichern und sich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu positionieren. Einen Schlüssel dafür stelle die „Lebensphasenorientierte Personalpolitik“ dar, die die Lebens- und Berufsphasen eines Beschäftigten in den Blick nehme. Dabei umfassten die Lebensphasen eines Mitarbeiters und einer Mitarbeiterin nicht nur die Betreuung von Kleinkindern, sondern beispielsweise auch die Pflege kranker oder älterer Angehöriger, persönliche Weiterbildungsphasen oder private Pläne. Relevante Berufsphasen seien Einstieg/Orientierung, Reife, Führung, Ausland und Ausstieg. Frau Prof. Dr. Rump resümierte abschließend: „Als einer der zentralen Vorteile der „Lebensphasenorientierten Personalpolitik“ ist die Reduzierung von Stressfaktoren bei den Beschäftigten, verursacht insbesondere durch Zeitdruck und Betreuungsprobleme, zu sehen. Darüber hinaus ergibt sich ein positiver Effekt durch die Wertschätzung, die das Unternehmen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen entgegen bringt. Diese fühlen sich ‚als ganzer Mensch‘ wahrgenommen, was zu einer Steigerung von Motivation, Zufriedenheit und Produktivität ebenso wie zu einer höheren Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft führt. Unternehmen, die sich einer „Lebensphasenorientierten Personalpolitik“ widmen, werden vor allen Dingen eines erkennen: Lebensphasenorientierung rechnet sich, denn jeder eingesetzte Euro kommt mehrfach zurück.“ Vortragsunterlagen sowie grundsätzliche Informationen zum Angebot der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen bietet die Webseite www.qualifizierung-giessen.de. Die Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen ist ein Gemeinschaftsprojekt der Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Gießen. Sie führt – gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds – auch die Initiative „ProAbschluss“ als Teil der „Hessischen Nachqualifizierungsoffensive“ durch. Die Initiative „ProAbschluss“ wird im Landkreis Gießen durch Mittel des Landkreises Gießen kofinanziert und durch die TIG GmbH umgesetzt.

Quelle: Landkreis Gießen