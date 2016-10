Gießen: Unter dem Titel „Gemeinsam mehr erreichen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:41 Uhr

– Potenziale digitaler, vernetzter Verwaltung am Beispiel Geodaten“ veranstalten das Regierungspräsidium Gießen und das Kommunennetzwerk GDI (Geodateninfrastruktur) Vogelsberg am Freitag, den 14. Oktober 2016 eine Informationsveranstaltung zu den Themen Geodaten in der Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) und der europäischen Geodateninfrastruktur (INSPIRE).

Nach der Begrüßung durch den ersten Kreisbeigeordneten des Vogelsbergkreises Dr. Jens Mischak sowie durch Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, erwartet die Teilnehmer ein Impulsvortrag zum Thema „INSPIRE aus europäischer Perspektive“, Referentin ist Frau Daniela Hogrebe (Koordinierungsstelle der GDI-DE). Es folgen drei Fachvorträge mit den Themen „INSPIRE® in Deutschland – Ein Beispiel für europäische Überregulierung oder sinnvolle Ergänzung im Zeitalter digitaler Geoinformationsstrategien“ von Herrn Dipl.-Ing. Udo Stichling (Präsident des Deutschen Dachverbands für Geoinformation e.V. (DDGI)), „Die Omnipräsenz der Geodaten – Plattformökonomie zum Nutzen der digitalen Gesellschaft“, Referent ist Herr Prof. Dr. Gerd Buziek (Sprecher der Esri Deutschland Group GmbH) sowie ein Vortrag von Herrn Dr. Heino Rudolf (Inhaber von hrd.consulting) zum Thema „Quo vadis INSPIRE“. Im Anschluss an die Vorträge ist eine Diskussionsrunde vorgesehen. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Herr Prof. Dr.-Ing. Robert Seuß vom Institut für Kommunale Geoinformationssysteme e.V. (IKGIS). Nach einer gemeinsamen Mittagspause findet die 19. Sitzung des Runden Tisches GDI Vogelsberg statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Romrod (Zeller Straße 11). Weitere Informationen finden sich unter www.rp-giessen.hessen.de/Veranstaltungen. Anmeldungen werden erbeten an StabL@rpgi.hessen.de.

Hintergrund: Das Kommunennetzwerk GDI Vogelsberg ist bereits seit dem Jahr 2013 aktiv. Ziel ist es, die raumbezogenen Daten (Geodaten), welche bei den Kommunen und dem Landkreis vorliegen, gemeinschaftlich zu nutzen. Für dieses Vorhaben wurde der GDI im Jahr 2015 vom Land Hessen für die Förderung im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 Euro überreicht.

Quelle: Regierungspräsidium Gießen