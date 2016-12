Giessen: Zu Weihnachten Tickets für die BAUExpo gewinnen

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 13:09 Uhr

Die festen Hallen sind fast komplett belegt, in der Zelthalle nur noch wenige Standflächen zu haben – die Planungen zur BAUExpo, Hessens größter reiner Baufachmesse, gehen in die heiße Phase. Von 16. bis 19. Februar werden in den Gießener Hessenhallen auf rund 14.000 m² Ausstellungsfläche ca. 300 ausstellende Unternehmen innovative und bewährte Produkte präsentieren, ihre Serviceleistungen vorstellen und als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Hier dreht sich alles ums Dach und den Keller, um Türen, Tore und Fenster, um Barrierefreiheit, Automatisierungen und Wohnkomfort, Sicherheit, um (energetische) Sanierung und vieles mehr.

Auch das messebegleitende Fachprogramm ist bereits fertiggestellt und besteht aus zahlreichen interessanten Vorträgen zu den unterschiedlichsten Themengebieten rund ums Haus. Titel wie „Barrierefreier Umbau von Ein- und Zweifamilienhäusern – praxisorientierte Analyse, Planung und Orientierung“, „Passgenaue Kraft-Wärme- Kopplung – Einfach. Effizient. Einleuchtend.“ oder „Komfort-Wohnen & smarte Technik“ sind nur einige Beispiele für die Vielseitigkeit der Vorträge, an denen die Messe- Besucher kostenfrei teilnehmen können. An allen vier Messetagen sind diese und zahlreiche weitere Fachvorträge in den Podien in den Hallen 1 und 6 zu hören.

Wer den passenden Partner für den Bau des Eigenheims oder Ideen für die Inneneinrichtung sucht, sich Anregungen zur Gartengestaltung holen oder einfach nur Eindrücke sammeln möchte, ist bei der BAUExpo genau richtig! Als kleines Weihnachtsgeschenk verlost die Messe Giessen 10×2 Tickets für Hessens größte Baumesse. Einfach bis Donnerstag, 22.12.16, 10 Uhr, eine E-Mail an bauexpo@messe-giessen.de senden und mit etwas Glück gewinnen! Online-Tickets gibt es schon jetzt über die Seite www.messe-bauexpo.de oder im Februar an den Tageskassen der Messe.

Quelle: Messe Giessen GmbH