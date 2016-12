Hofgeismar: Silvesterparty auf dem Marktplatz

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 10:15 Uhr

Auch in diesem Jahr können die Hofgeismarer Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste aus den umliegenden Städten und Gemeinden, gemeinsam auf dem Marktplatz Silvester feiern. Am 31.12.2016 um 21.00 Uhr geht es los. Bei Musik von Live-DJ Controllski lässt sich super feiern und der Marktplatz verwandelt sich in eine riesige Tanzfläche.

Die Party findet wie in jedem Jahr im Freien und bei jeder Witterung statt. Die Brunnenüberdachung mit Sitzgelegenheiten schützt vor Nässe und Kälte.

Für das leibliche Wohl ist mit ausreichend Sekt, alkoholischen und antialkoholischen Getränken und Snacks durch „1A Cocktails und Events“ und dem Bistro „ZAP“ gesorgt. Ein neues Highlight in diesem Jahr ist die Almhütte auf dem Marktplatz. Auch hier ist mit leckeren Spezialitäten und Getränken für Verpflegung gesorgt. Daher wird gebeten, von der Mitnahme eigener Getränke, insbesondere Glasflaschen und Gläser, abzusehen.

Auf folgende Sicherheitshinweise wird hingewiesen: Das Abschießen eigener Feuerwerkskörper ist auf dem gesamten Marktplatz verboten. Des Weiteren wird der Marktplatz polizeilich videoüberwacht.

Wir freuen uns auf eine tolle Silvesterparty und wünschen allen Besuchern eine schöne Feier in das Jahr 2017.

Quelle: Stadt Hofgeismar