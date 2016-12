Hofgeismar: Weihnachtsgeschenke im Ticketshop der Stadt Hofgeismar

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 12:33 Uhr

Sie suchen noch ein passendes Geschenk zu Weihnachten? Dann schauen Sie doch einmal in den Ticketshop der Stadt Hofgeismar und verschenken Sie in besonderes Erlebnis zu Weihnachten.

Unter www.hofgeismar.de – im Ticketshop, finden Sie tolle Veranstaltungen, die im kommenden Jahr in Hofgeismar stattfinden werden. Für jeden Geschmack und für jedes Alter ist etwas dabei. So tritt zum Beispiel am 05. Mai 2017 in der Stadthalle „Feuerwehrmann SAM“ auf und im Herbst, am 14. Oktober 2017, wird die A-Cappella-Gruppe „basta“ ihr gesangliches Talent auf der Stadthallenbühne präsentieren.

Aber auch Theater und Kabarett, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen werden angeboten und diese finden Sie ebenfalls im Ticketshop der Stadt Hofgeismar.

Schauen Sie rein oder erwerben Sie Ihre Karten von Montag bis Freitag in der Tourist-Information „Märchenland Reinhardswald“, Markt 5, Hofgeismar, Telefon 05671-999222.

Die Stadt Hofgeismar wünscht frohe Weihnachten.

Quelle: Stadt Hofgeismar