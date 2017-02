Hofheim am Taunus: Aktuelle Infos zum „Mitmachkreis“ online

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 13:38 Uhr

Die grundlegend überarbeitete Website www.zwanzig30.mtk.org gibt Informationen zur Realisierung der im Rahmen des Kreisentwicklungskonzepts angeregten Projekte. Wie Landrat Michael Cyriax mitteilt, können die Nutzer sich dort nach Themengebieten sortiert darüber informieren, was bereits angestoßen und umgesetzt wurde. „Damit geben wir den Bürgerinnen und Bürgern eine transparente Möglichkeit, sich auch weiterhin am Mitmachkreis zu beteiligen“, so Cyriax.

Gemeinsam mit rund 200 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Main-Taunus-Kreis sowie einer Vielzahl von Experten, die durch haupt- oder ehrenamtliche Arbeit erworbenes Fachwissen zu spezifischen Themen einbrachten, wurden zehn Leitlinien erarbeitet. Diese zeigen auf, in welche Richtung die Kreisentwicklung bis zum Jahr 2030 gehen soll. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten und Expertengespräche wurden im vergangenen Juli präsentiert. Bei der Ausarbeitung des Konzepts war den Bürgern vor allem das Thema Mobilität wichtig, gefolgt von Natur und Umwelt, Bildung und Versorgung. Auch an den Bereichen Wohnen, Kultur, Freizeit und Engagement in der Gesellschaft haben sich viele Bürger beteiligt. Auf geringeres Interesse stießen die Themen Energie und Wirtschaft.

Für den „Mitmachkreis MTK“ geht es auch in Zukunft weiter: Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in einer Sondersitzung ebenfalls mit dem Kreisentwicklungskonzept befasst. Dort wird im nächsten Schritt beraten, welche weiteren Empfehlungen aus dem Konzept nun priorisiert angegangen werden.

Quelle: Der Kreisausschuss