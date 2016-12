Hofheim am Taunus: Kreis unterstützt „Lebensbrücke“

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:21 Uhr

Erster Kreisbeigeordneter Kollmeier übergibt rund 25.000 Euro an Flörsheimer Hospiz

Der Main-Taunus-Kreis unterstützt das Hospiz „Lebensbrücke“ in Flörsheim mit 24.500 Euro. Einen entsprechenden Bescheid hat der Erste Kreisbeigeordnete Wolfgang Kollmeier jetzt übergeben. Weitere 500 Euro hatte der Kreis zur Teilfinanzierung des Zweiten Hospiz- und Palliativtages in Flörsheim gewährt, wo gleichzeitig auch das fünfjährige Bestehen des stationären Hospizes begangen worden war. Im Jahr 2015 wurden dort nach Angaben der Geschäftsführerin Christa Hofmann 166 Menschen und deren Familien betreut und begleitet.

„Der Hospizverein schlägt im wahrsten Sinne des Wortes eine ‚Lebensbrücke‘ und ermöglicht den Sterbenden einen würdigen Tod, nicht abseits, sondern in der Mitte der Gesellschaft“, so Kollmeier. Diese Arbeit wolle der Kreis, wie schon in den Jahren zuvor, mit einer Zuwendung in Höhe von insgesamt 25.000 Euro unterstützen.

Der Hospizverein Lebensbrücke e. V. ist Gesellschafter der „Gemeinnützigen GmbH Lebensbrücke“, die für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist. Finanziert wird das Hospiz größtenteils von den Krankenkassen. Fünf Prozent der Betriebskosten muss die „Lebensbrücke“ allerdings selbst aufbringen – durch Spenden oder Zuwendungen.

Wer sich für das Stationäre Hospiz engagieren möchte, kann eine Patenschaft übernehmen oder sich zum Hospizhelfer ausbilden lassen. Informationen hierzu gibt es auf der Homepage www.hospizverein-lebensbruecke.de oder unter der Telefonnummer 06145/ 548010.

Quelle: Der Kreisausschuss