Hofheim am Taunus: POLAR feiert 111 Jahre mit Jubiläumsmaschinen

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:17 Uhr

2017 feiert POLAR ein ganz besonderes Jubiläum: 111 Jahre. Mit Stolz blickt man auf diese Erfolgsgeschichte zurück und möchte sich dafür mit exklusiven Geschenken bedanken. So erhalten Kunden bei Neubestellungen ab Februar für verschiedene Produkte leistungssteigernde Optionen kostenfrei mitgeliefert. Die Aktion ist zeitlich befristet und gilt für Lieferungen im Jahr 2017. Vor 111 Jahren gegründet, ist POLAR vom regionalen Hersteller zum Weltmarktführer im Bereich Schneiden und Stanzen aufgestiegen. Der Erfolg des Familienunternehmens beruht unter anderem auf den vielen innovativen Lösungen. Heute ist POLAR weltweit das Synonym für langlebige, präzise und moderne Schneidemaschinen. Zum breiten Produktportfolio gehören neben Schnellschneidern auch Komponenten und Systeme, mit denen die Prozesse rund ums Schneiden und Stanzen optimiert werden können. Das umfasst auch Software zur Vernetzung der Maschinen und Greifersysteme zur Automatisierung von Prozessen, PACE genannt. Seit kurzem bietet man mit „Digital Cutting“ auch vielfältige Schneid- und Veredelungsmöglichkeiten mittels Lasertechnologie. Die Geschenke für Bestellungen ab Februar und Lieferung bis Dezember 2017 im Detail – Schnellschneider N PRO HD Kunden, die sich für das Topmodell N PRO HD entscheiden, erhalten kostenfrei mit ihrem Schnellschneider die Software Compucut® geliefert. POLAR Compucut® ist die state-of-the-art Software zum Erstellen von Schneidprogrammen und reduziert so die Rüstzeiten auf ein Minimum. Compucut® übernimmt das in der Vorstufe erstellte Bogenlayout per JDF-Datei und erzeugt daraus ein optimiertes Schneidprogramm, selbstverständlich auch mit einer Echtbildvorschau des Druckbogens. – Schnellschneider N PLUS Beim Schnellschneider-Modell N PLUS ist die Prozessvisualisierung kostenfrei integriert. Die Prozessvisualisierung zeigt dem Bediener anhand einer grafischen Darstellung des Druckbogens, wie er das Material zu bewegen hat. Die Bogendarstellung ist in das Maschinendisplay integriert und erfolgt bei allen automatisch erstellten Schneidprogrammen. Damit wird das Fehlerrisiko deutlich minimiert. – Schneidemaschinen D ECO / D PLUS Kunden, die sich zum Kauf einer hydraulischen Schneidemaschine D entschließen, bekommen einen Gutschein über 111 EUR für den Kauf von Guillo-Crease. Guillo-Crease ist ein einzigartiges Rillsystem, das Ihre Schneidemaschine schnell und einfach in eine Rillmaschine verwandelt. – Transomat Entlader TRE Jeder Transomat Entlader TRE wird zusätzlich mit OPP ausgestattet. OPP ist eine optische Positionsanzeige zum einfachen Ausrichten der Palette. Die Palette kann so exakt zur Position des Stapels ausgerichtet werden.

Quelle: Maschinenvertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG