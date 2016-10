Kreis Bergstraße: Babys verstehen lernen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:20 Uhr

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Lampertheim bietet in Kooperation mit dem Fachdienst Frühe Hilfen des Kreises Bergstraße einen neuen Elternkurs „Das Baby verstehen“ an. Dieser richtet sich an werdende oder gerade gewordene Eltern. Ziel ist es, Müttern und Vätern einen guten Start in die Elternschaft zu geben und sie in ihrer persönlichen Sicherheit, im feinfühligen Umgang mit ihrem Baby zu unterstützen. „Eine positive Eltern-Kind-Beziehung ist die beste Basis für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Im Mittelpunkt unseres Kurses steht, die Signale des Babys besser „lesen“ zu lernen, zu verstehen und die eigenen Fähigkeiten zur Kommunikation mit dem Baby zu verbessern“, betont die Erste Kreisbeigeordnete und zuständige Dezernentin Diana Stolz.

Die Eltern erhalten Informationen über frühe Entwicklungsprozesse, die ihnen bei der Betreuung ihres Kindes helfen werden. Babys formulieren zwar keine Worte, aber mit ihrem Körper und ihrer Mimik drücken sie vieles aus. Mit Live-Videoaufnahmen werden die kindlichen Signale aufgezeigt und beobachtet. Weiter Kursinhalte sind: Das Vertrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen zu stärken, das persönliche Wohlergehen der Eltern in dieser neuen Lebenssituation und die gegenseitige Unterstützung in der Partnerschaft.

Der Elternkurs wurde von Professor Cierpka vom Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie am Universitätsklinikum Heidelberg entwickelt.

Das Elternseminar wird geleitet von Waltraud Flemmisch, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und der Hebamme Petra Neumann.

Der Kurs findet am Samstag, 22. Oktober 2016, von 10 – 15 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Lampertheim, Blücherstraße 26, statt.

Babys können mitgebracht werden. Für die teilnehmenden Eltern ist der Kurs gebührenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer: 06206/910411.

Quelle: Kreis Bergstraße