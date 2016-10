Kreis Bergstraße: Besuch aus dem Reich der Mitte

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:20 Uhr

Ein ganz besonderer Besuch war zu Gast im Landratsamt – eine Gruppe von Austauschschülern aus der Volksrepublik China kam an nach Heppenheim. Landrat Christian Engelhardt begrüßte die Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Zhejiang Information Engineering School in Huzhou, sowie die Schulleiterin der Karl Kübel Schule Bensheim Ulrike Rüger mit ihren Schülerinnen und Schülern. Bereits zum vierten Mal findet ein Austausch zwischen den beiden Schulen statt und das Interesse beiderseits wächst. Alle Jugendlichen sind in Gastfamilien untergebracht und haben schon einige Orte im Kreis bereist. Da darf ein Besuch beim Landrat nicht fehlen.

Landrat Christian Engelhardt freute sich über diesen abwechslungsreichen Termin: „Es ist etwas Besonderes für die Schüler der Karl Kübel Schule im Austausch mit so einem großen Land zu stehen, denn dies bedeutet voneinander zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler gehören einer neuen Generation an, die unsere Zukunft mitgestalten wird. Daher ist es wichtig, sich schon in jungen Jahren zu öffnen, international zu vernetzen und über den Tellerrand hinaus zu blicken“.

Die Schulpartnerschaft mit der Karl Kübel Schule wurde 2013 geschlossen und wird dort von 6 Lehrkräften betreut. Seither steht die Schule im regen Austausch mit der Partnerschule in Huzhou, welche zu den zehn besten Berufsschulen in China gehört. Die rund 5.200 Schüler werden dort von 240 Lehrkräften in den Fächern Elektromechanik, Informatik, Gastronomie und Umwelt-Chemie unterrichtet.

Quelle: Kreis Bergstraße