Kreis Bergstraße: Besuch von der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz bei Bürgermeister Joachim Kunkel.

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:49 Uhr

Zu einem persönlichen Austausch im Wald-Michelbacher Rathaus haben sich Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Bürgermeister Joachim Kunkel getroffen. In einem angeregten Gespräch berichtete Kunkel über seine Zeit als Bürgermeister. Nach der dritten Amtszeit hat sich der parteilose Bürgermeister im Sommer gegen eine weitere Kandidatur entschieden. Kunkel hat nach dem Abitur am Überwald-Gymnasium und nach zwei Jahren als Zeitsoldat eine Laufbahn im Rathaus seiner Heimatgemeinde eingeschlagen, dort leitete er zuletzt das Hauptamt. Als Bürgermeister Karl-Heinz Dietrich aus dem Amt schied, wurde Kunkel zum Nachfolger gewählt. Seit 2001 gehört er dem Bergsträßer Kreistag an.

Viele politische Themen sind während seiner Amtszeit über den Tisch des Bürgermeisters gegangen. Neben dem Erfahrungsaustausch standen aktuelle Themen im Mittelpunkt der Gesprächsrunde, wie zum Beispiel die allgemeine medizinische Versorgung im Überwald sowie das im Aufbau befindliche Netzwerk NOVO (Netzwerk Ortsnahe Versorgung Odenwald).

Quelle: Kreis Bergstraße