Kreis Bergstraße: Ein Leben lang lernen

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 12:17 Uhr

In der vergangenen konstituierenden Sitzung des Vorstandes des Hessischen Volkshochschulverbandes in Frankfurt wurde Landrat Christian Engelhardt zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes gewählt. „Der Ausbau des niederschwelligen und wohnortsnahen Bildungsangebotes der Volkshochschulen liegt mir sehr am Herzen. Ganz nach dem Motto „Ein Leben lang lernen“ stehe ich für die weitere Entwicklung der Volkshochschulen nicht nur im Kreis Bergstraße, sondern in ganz Hessen“, freut sich der Bergsträßer Landrat über die Wahl.

„Erst vor kurzem konnten wir verkünden, dass die Kreisvolkshochschule mit der Volkshochschule Bensheim fusionieren wird, um Synergien zu nutzen und den Bürgerinnen und Bürgern eine noch größere Auswahl an Kursen anzubieten“, so Landrat Engelhardt abschließend.

Quelle: Kreis Bergstraße