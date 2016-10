Kreis Bergstraße: Elf Kilometer mit Panoramablick

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:17 Uhr

Mustafa Nonaj, Seniorenunterstützer des Projekts „MIA-Migranten im Alter“, und die Projektkoordinatorin Monika Bauer-Herzog luden während der Interkulturellen Woche 2016 Seniorinnen und Senioren zu einer Fahrt mit der Solardraisine Überwaldbahn ein.

Um ein nahe liegendes Ausflugsziel im Kreis Bergstraße kennenzulernen und sich mit Menschen aus verschiedenen Kulturen austauschen, trafen sich 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele von ihnen mit Migrationshintergrund, am Draisinenbahnhof. Bei gutem Wetter und nach einer genauen Anweisung zur Bedienung der Solardraisine ging es in Richtung Wald-Michelbach. Elf Kilometer abwechslungsreiche Landschaft mit Wiesen, Wäldern und atemberaubenden Ausblicken waren in einer Stunde zurückzulegen. Die alte Eisenbahnstrecke, gebaut 1898 bis 1901, führt über drei Viadukte sowie durch zwei Tunnel.

In Wald-Michelbach nahm der Geopark-Gästeführer Theo Reichert die Teilnehmenden mit einem wärmenden lokalen Obstbrand in Empfang. Danach standen ein kleiner Ortsrundgang und der Besuch des Heimatmuseums auf dem Programm, bevor die Rückfahrt mit der Draisine begann. Alle Beteiligten freuten sich am Ende über den erlebnisreichen Tag.

Quelle: Kreis Bergstraße