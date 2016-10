Kreis Bergstraße: Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz lobt Arbeit des Netzwerks Bergstraße

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:03 Uhr

An der letzten Sitzung des Netzwerks Bergstraße „Menschen mit Behinderung auf dem 1. Arbeitsmarkt“ nahm die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz als neu zuständige Dezernentin teil und informierte sich über dessen Arbeit. Im Netzwerk, das unter dem Dach der Kreisteilhabekonferenz tagt, sind Akteure vereinigt, die gemeinsam an dem Ziel arbeiten, mehr Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz auf dem 1. Arbeitsmarkt zu verschaffen. Am Netzwerk-Treffen nahmen Vertreter der Arbeitsagentur, des Eigenbetriebs Neue Wege Kreis Bergstraße -Kommunales Jobcenter -, der Caritas, der Diakonie, des Integrationsamtes, des Berufsbildungswerkes, der Behindertenhilfe Bergstraße, der Förderschulen und Verbände teil.

Seit Gründung des Netzwerks im Jahr 2012 liegt dessen Koordination bei Edith von Hunnius. Diana Stolz informierte sich eingehend über die Arbeit des Netzwerks, lobte die bisherigen Bemühungen und sagte ihre Unterstützung und Hilfe zu: „Das Netzwerk setzt sich dafür ein, behinderte Menschen ins Berufsleben zu integrieren. Diese Aufgabe liegt auch mir am Herzen. Die Arbeitsgruppe verbesserte die Beschäftigungschancen nicht nur für Menschen, die von Geburt an ein Handicap haben, sondern auch für solche, denen infolge von Krankheit, Unfall und eingeschränkter Arbeitskraft der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist“.

Doris Lotze-Wessel vom Integrationsamt Darmstadt referierte über den Entwurf des Bundesteilhabegesetzes, das gegenwärtig im Deutschen Bundestag beraten wird. Es wird die Rechte behinderter Menschen und ihre Chancen auf berufliche Inklusion weiter verbessern. Das Kommunale Jobcenter Neue Wege ist mit eigenen Programmen aktiv, um die Vermittlung von Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Fritz Strößinger, stellte das neueste Projekt „ESB“ (Projekt zur Eingliederung von schwerbehinderten Menschen an der Bergstraße) vor. Es baut auf drei Phasen. In einer medizinischen Feststellungsphase ermitteln Ärzte, Psychologen und Coaches individuell für jeden Bewerber Hemmnisse, Potenziale und Handlungsansätze. In der zweiten Phase begleitet Neue Wege den Bewerber mit gezieltem Training dabei, fit für den Arbeitsmarkt zu werden. Darauf folgt die dritte Phase – die Vermittlung von Praxisjobs und Arbeitserprobungen mit dem Ziel, die Teilnehmer in dauerhafte Jobs hineinwachsen zu lassen.

Kümmern sich Neue Wege und Arbeitsagentur vorwiegend um die Betreuung schwerbehinderter Arbeitnehmer, wird dieses Bemühen durch ein Programm des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen flankiert, das auf Anreize für Unternehmen zur Einstellung Behinderter setzt. Ende Mai 2014 – inzwischen verlängert bis Ende 2017 – wurde dazu das Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen Schwerbehinderter, kurz HePAS genannt , ins Leben gerufen. Wie Edith von Hunnius erläuterte, fördert es die Beschäftigung von schwerbehinderten Männern und Frauen aller Altersstufen mit Prämien für die Arbeitgeber. Wenn in einem Unternehmen Arbeits- und Ausbildungsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden, werden sie ebenso gefördert wie Praktika oder Probebeschäftigungen. Die Finanzierung stellt der Landeswohlfahrtsverband Hessen aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung, die von Betrieben entrichtet wird, welche die vorgeschriebene Quote behinderter Beschäftigter nicht erfüllen. Daneben wird eine Reihe von Maßnahmen finanziert, mit denen die Integrationsfachdienste (IFD) von Diakonie und Caritas im Kreis Arbeitsuchende und Arbeitgeber bereits im Vorfeld unterstützen und begleiten, wenn nötig, auch während der beruflichen Eingliederung (Maßnahmen zur Heranführung und Begleitung).

Durch die Beschäftigung eines Menschen mit Handicaps profitieren Handwerksbetriebe, Unternehmen und Behörden aber nicht nur von den Prämien. Schon nach kurzer Zeit der Beschäftigung eines Mitarbeiters/ einer Mitarbeiterin erfahren diese, dass sie dadurch Fachkräfte gewinnen, die auf dem Markt rar sind. Menschen mit Behinderung zeichnen sich oft durch ein besonders hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit aus. Letztlich zahlen Unternehmen, die die vorgeschriebene Beschäftigungsquote an schwerbehinderten Menschen erfüllen, weniger oder gar keine Ausgleichsabgabe mehr.

Mit Unternehmensbesuchen, Gesprächen, Infoständen, Flyern und Veranstaltungen bemüht sich das Netzwerk darum, Menschen mit Behinderung Mut zum Schritt auf den Arbeitsmarkt zu machen, und zugleich Arbeitgebern unbegründete Ängste und Vorurteile zu nehmen und ihnen die Vorteile der Beschäftigung Behinderter aufzuzeigen. Antworten und Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gibt die Agentur für Arbeit in ihren Zweigstellen Bensheim, Mörlenbach und Lampertheim: Tel.: 0800/ 4555500, das Kommunale Jobcenter des Kreises Bergstraße in Heppenheim Tel.: 06252/ 15 6024 sowie das NETZWERK Bergstraße Tel.: 06253/ 84646.

Quelle: Kreis Bergstraße