Kreis Bergstraße: Fünf Sekretärinnen sind nun Office-Managerinnen

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:27 Uhr

Drei Schulsekretärinnen und zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamts dürfen sich über das Zertifikat „Office Managerin“ freuen, zu dem ihnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde Landrat Christian Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz gratulierten.

Seit Mai dieses Jahres hatten die Mitarbeiterinnen des Kreises an einem Lehrgang mit insgesamt 128 Unterrichtsstunden teilgenommen, der im Dezember mit einer Abschlussprüfung endete. Unter anderem wurden die Teilnehmerinnen zum Thema Schulrecht fortgebildet.

„Besonders freue ich mich, dass die beiden Mitarbeiterinnen des Jugendamtes aus eigenem Antrieb an dem ursprünglich nur für Schulsekretärinnen konzipierten Lehrgang teilgenommen haben“, betonte die für das Jugendamt zuständige Dezernentin Stolz anerkennend.

Das Fortbildungskonzept wurde im Jahr 2007 vom Kreis Bergstraße in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Verwaltungsschulverband Darmstadt entwickelt. Anlass waren die gestiegenen Anforderungen in den Schulsekretariaten und die damit verbundenen Veränderungen des Berufsbilds Schulsekretärin/ Schulsekretär. Einerseits soll der Lehrgang ein effektiveres und professionelleres Arbeiten herbeiführen, andererseits soll die Zusatzqualifikation auch mehr Anerkennung für die Tätigkeit einer Schulsekretärin bewirken. Seit dem Start im Jahr 2007 wurden, die neuen Absolventinnen einbezogen, insgesamt 93 Sekretärinnen weitergebildet. Bisher hat der Kreis rund 353.400 Euro in die Weiterbildungsmaßnahme investiert.

„Ohne Sekretärinnen würde keine Schule funktionieren, und die Anforderungen an diese Stelle steigen stetig. Daher bin ich mir sicher, dass der Kreis langfristig von der finanziellen Investition in die ‚Office-Managerinnen‘ profitieren wird“, so Landrat Engelhardt.

Folgende Sekretärinnen haben an dem Lehrgang teilgenommen:

Schulsekretärinnen: Frau Nicole Piciullo (Pestalozzischule Lampertheim) Frau Andrea Schwarz (AKG Bensheim) Frau Linda Werner (Biedensandschule Lampertheim)

Mitarbeiterinnen des Jugendamts: Frau Melanie Jöst (Assistenz der Abteilungsleitung) Frau Meral Junger (Sekretärin Allgemeiner Sozialer Dienst)

Quelle: Kreis Bergstraße