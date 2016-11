Kreis Bergstraße: „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:35 Uhr

Im Rahmen des jährlichen Aktionstags gegen Gewalt gegen Frauen stellte sich Landrat Christian Engelhardt hinter den Tresen der Bäckerei Stephan in Rimbach, um Brötchen in speziellen Tüten zu verkaufen. Die Tüten tragen die Aufschrift „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und sind mit Kontaktadressen für Frauen in Not bedruckt. „Die Brötchentütenaktion ist eine schöne Idee, um auf ein so wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Ich danke den beiden Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmitt und Melanie Knauf sowie Frau Gehrig von der Bäckerei Stephan für die Organisation und Kooperation natürlich aber auch allen teilnehmenden Akteuren im Kreis Bergstraße, die diese wichtige Arbeit und ihre Projekte unterstützen“, dankt Landrat Christian Engelhardt.

Quelle: Kreis Bergstraße