Kreis Bergstraße: Wege aus der geringfügigen Beschäftigung

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:21 Uhr

„Warum Minijob? Mach mehr draus!“ ist der Titel der Wanderausstellung, die derzeit im Heppenheimer Landratsamt gezeigt wird. Gemeinsam mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Karin Weißhaar, und der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Bergstraße, Nicole Schmitt, eröffnete der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt die Informationsausstellung in der Rhein-Main-Neckar Galerie im Foyer des Landratsamts. Initiator der Ausstellung ist das Netzwerk Chancengleichheit Südhessen. „Minijobs sind eine gute Idee als eine Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis“, führte Engelhardt aus.

„Gerade Frauen verharren dauerhaft in einem Minijob, was sich im Alter natürlich auf ihre Rente auswirkt. Deshalb sind vor allem Frauen von Altersarmut betroffen“, so der Landrat weiter. Karin Weißhaar bestätigte, dass es unter den geringfügig Beschäftigten deutlich mehr Frauen als Männer gibt.

Im Netzwerk Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Südhessen treffen sich die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald und der Stadt Darmstadt regelmäßig mit dem Ziel, die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, Erziehende und Familien zu verbessern.

„Dieses Jahr haben wir uns gemeinsam für die Wanderausstellung zum Thema „Warum Minijob? Mach mehr draus!“ und den Vortrag „Frauen leben länger – aber wovon?“ entschieden“, erläuterte die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Nicole Schmitt. Die Referentin Susann Macholdt von der Deutschen Rentenversicherung Hessen informierte alle Interessierten zu den Themen Minijob, Anrechnung von Erziehungszeiten, Rentenansprüche bei Teilzeit und Pflege von Angehörigen. „Klare Botschaft des Vortrags war, dass jeder Beschäftigungsmonat ein Beitragsmonat ist“, betonte Schmitt. Durch die Wanderausstellung soll mit Irrtümern aufgeräumt und Informationen über Minijobs weitergegeben werden. Alle Interessierten können sich die Ausstellung bis zum 19.10.2016 zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros in der Rhein-Main-Neckar-Galerie des Landratsamtes Kreis Bergstraße ansehen.

Quelle: Kreis Bergstraße