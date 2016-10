Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH: Das Kreiskrankenhaus als Galerie: Blick auf Barmherzigkeit im Alltag

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:20 Uhr

Es ist eher ungewöhnlich, dass das Gespräch auf Papst Franziskus kommt, wenn es um eine Ausstellung im Kreiskrankenhaus Bergstraße geht. Bei der aktuellen Bilderschau in dem Haus in Heppenheim ist das anders. Der Papst hat ein noch bis in den November andauerndes Heiliges Jahr ausgerufen und das ins Zeichen der Barmherzigkeit gestellt. Die Ausstellung macht die Barmherzigkeit zum Thema. Gewöhnlich sind es Kunstschaffende aus der Region, oft Einzelkünstler, manchmal Gruppen, die zu Werkschauen ins Kreiskrankenhaus einladen. Vielfach zeigen sie Malereien. Diesmal sind es mehr oder wenig spontan, nicht selten im Alltag entstandene Fotos, die zur Ausstellung zusammengefügt wurden. Jedermann konnte sich daran beteiligen. Zu sehen sind die Aufnahmen bis zum 19. Oktober (Mittwoch) im ersten Obergeschoss des Krankenhauses. Initiiert hat die Fotoschau mit 18 Bildern das Katholische Dekanat Bergstraße-Mitte, konzipiert wurde sie in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße, dem Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald, dem Caritaszentrum Heppenheim, den Kirchengemeinden Sankt Peter und Erscheinung des Herrn, beide Heppenheim, sowie Sankt Laurentius, Bensheim. „Barmherzigkeit – ist das nicht ein überholter Begriff?“ war eine Überlegung, die die Macher der Schau inspiriert hat. Sie wollten wissen, was Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft mit dem Begriff verbinden. „Diese Frage lag auf dem Tisch. Sie hat uns interessiert, und damit war die Idee zu dieser Fotoausstellung geboren“, sagte der Pädagogische Leiter des Katholischen Bildungswerks Bergstraße/Odenwald, Dr. Frank Meessen, bei der Eröffnung. In der Heppenheimer Fußgängerzone warben Dr. Meessen und seine Mitstreiter für das Projekt, kamen mit Menschen ins Gespräch über Barmherzigkeit, stellten Passanten die Frage: „Was können Sie mit diesem Wort heute anfangen?“ Für den einen gibt es Barmherzigkeit heutzutage nicht mehr, zu sehr ist er vom Leben enttäuscht, der andere empfindet sie als übergestülpt, aufgesetzt. Es gab aber auch die Übersetzung von Barmherzigkeit in die Worte „einen Blick haben für den Menschen“. Dr. Meessen: „Das hat uns gefallen: Einen Blick haben für den Menschen. Für den Menschen hinter seiner Fassade.“ Er fügte an: „Und was da zum Vorschein kommt, ist der unverstellte, mitunter auch zerbrechliche Mensch mit seinen Hoffnungen, Wünschen und Sehnsüchten.“ So komme es zu Begegnungen auf Augenhöhe, resümiert Dr. Meessen. Das thematisiert die Ausstellung, zum Beispiel mit einem Bild, das eine Ordensschwester am Straßenrand kniend im Gespräch mit einem dort Sitzenden zeigt. Oder mit der Aufnahme junger Menschen deren Begegnung Freude ausstrahlt. Auch zeigt die Schau, dass Barmherzigkeit im Alltag ganz unterschiedlich daherkommt, sie muss nicht immer gleich als solche offensichtlich sein. So wird der Betrachter daran erinnert, dankbar zu sein für den Zauber des Augenblicks, der Barmherzigkeit des Moments. Zum Beispiel, wenn ein Mann mit einem Akkordeon in einem U-Bahn-Wagen ein spontanes Konzert gibt. Zudem ist es manchmal das Spiel mit der Symbolik, das Fotografen motiviert hat, ihre Sichtwiese von Barmherzigkeit darzustellen. Da ist beispielsweise ein Schnuller zu sehen auf dem „I love Daddy“ steht, oder Grün dem die Natur den Weg durch schroffen Stein belassen hat, oder aber der leuchtende Sonnenball über einer großen Stadt. Und natürlich sind Kreuze in unterschiedlichen Darstellungen Zeichen für Barmherzigkeit. Die Idee, das Krankenhaus zur Galerie zu machen, ist eine Einladung an Patienten, Besucher und Mitarbeiter innezuhalten, sich Zeit zu gönnen, um im Betrachten der Werke ein wenig zu verweilen. Künstlern bietet sich zugleich eine willkommene Gelegenheit, ihre Bilder einem großen und wechselnden Publikum zu präsentieren. Ein Gedanke, an dem auch die Macher der aktuellen Ausstellung Gefallen gefunden haben.

¡ FÜR DEN VERANSTALTUNGSKALENDER „Barmherzigkeit“, so der Titel einer Ausstellung im Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim (Viernheimer Straße 2). Bis 19. Oktober (Mittwoch) zeigt das Katholische Dekanat Bergstraße-Mitte Fotografien zum Thema. Zu sehen sind die Bilder im ersten Obergeschoss des Hauses.

Quelle: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH