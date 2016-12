Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg: „Wir haben unser Projekt gestemmt!“

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 12:20 Uhr

Mit einem Dank an „unsere kommunalen Familie für die Solidarität untereinander“ hat Landrat Klaus Peter Schellhaas den Breitbandausbau für das schnelle Internet im Landkreis Darmstadt-Dieburg bilanziert. Die Versammlung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ traf sich im Kreistagssitzungssaal in Darmstadt, letztmals unter Vorsitz des scheidenden Griesheimer Kommunalpolitikers Bertfried Klanitz, der zum Jahresende seine kommunalpolitischen Mandate niederlegen wird.

Nachfolger als Vorsitzender der Verbandsversammlung ist der Groß-Umstädter Stadtverordnete Mathias Horn, ein IT-Fachmann.

Als Vorsitzender des Verbandsvorstandes zeigte sich Landrat Schellhaas zufrieden mit dem aktuellen Stand des Breitbandausbaus im Landkreis.

„Heute lässt sich sagen – Wir haben unser Projekt gestemmt!“ so der Landrat. Sein Dank galt auch der Deutschen Telekom und dem Modautaler Unternehmen Klenk, die mit dem Breitbandausbau maßgeblich betraut sind: „Wir haben stets zuverlässige Partner für ein so großes Infrastrukturobjekt an unserer Seite“, so der Landrat.

Hintergrund:

Auf Initiative von Landrat Klaus Peter Schellhaas haben sich 19 Städte und Gemeinden (Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Fischbachtal, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Modautal, Mühltal, Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim, Weiterstadt) und der Landkreis Darmstadt-Dieburg in dem Zweckverband NGA-Netz (Next Generation Access) zusammengeschlossen, um gemeinsam die Breitbandversorgung im Landkreis Darmstadt-Dieburg zu verbessern. Start war am 2. September 2014 in Groß-Umstadt, der eingehaltene Kostenrahmen liegt bei rund 3,7 Millionen Euro.

Der Ausbau gilt aktuell als weitgehend abgeschlossen, derzeit laufen noch Restarbeiten in den Kommunen Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim und Pfungstadt.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit