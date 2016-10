Kriftel: Ausstellung „Blindes Vertrauen“ eröffnet

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:00 Uhr

Bis zum 26. Oktober stellen Karin Muhr und Nathalie Seeger ihre Werke noch in der „Krifteler Galerie“ im Rathaus aus. Muhr ist den Kriftelern auch durch den Vorsitz beim Bündnis Barrierefreies Kriftel bekannt. Bei der Ausstellungseröffnung im Foyer des Rathauses verabschiedete sie sich zugleich von ihrem Wohnsitz Kriftel: Sie ist nun nach Frankfurt umgezogen, kommt aber gern zu Einladungen und Besuchen zurück, wie sie betonte.

Mallehrerin und Künstlerin Nathalie Seeger erkannte das Talent der Blinden zum Malen und förderte es. Daraus ist eine Freundschaft zwischen beiden Frauen entstanden. Beide dankten dem Vorsitzenden des Kulturforums Kriftel, Johann Georg Schröder, für seine persönliche und einfühlende Eröffnungsrede zur Vernissage. Auch Bürgermeister Christian Seitz begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste.

BU: Anlässlich der Vernissage in der Galerie Kriftel im Rathaus sprachen Karin Muhr (am Pult) und Nathalie Seeger, Bürgermeister Christian Seitz und der Leiter des Kulturforums Kriftel, Johann Georg Schröder (links/Hintergrund), zu den zahlreichen Besuchern.

Zahlreiche Besucher waren zur Eröffnung der Kunstausstellung mit Werken von Karin Muhr und Nathalie Seeger gekommen. (Anhang: Word) 11. 10. 2016

Café-Pause für pflegende Angehörige hat sich etabliert – nächstes Treffen am 12. Dezember

Kriftel. Am vergangenen Montag fand von 15.30 Uhr bis 17 Uhr das zweite „Café-Pause“ in den Räumlichkeiten des Kursana-Pflegeheims St. Sebastian, Am Freizeitpark 2, statt: ein Angebot an Menschen, die ihre Angehörigen pflegen oder deren Angehörige gepflegt werden, sich zu treffen und sich bei der Gelegenheit auszutauschen. Das Treffen – von der Seniorenberatung im Rahmen des Familienzentrums veranstaltet – wird von Kerstin Simon, Trainerin für Achtsamkeit und Resilienz, professionell begleitet.

Insgesamt kamen diesmal sieben Cafégäste, zwei waren bereits bei der Premiere dabei. Denn nicht einfach ist es für die pflegenden Angehörigen, sich regelmäßig für Veranstaltungen Zeit zu nehmen. „Es kam zu einem regen Austausch untereinander“, freut sich Gabriele Kortenbusch, Seniorenberaterin der Gemeinde. „Kerstin Simon gab einfühlsam Anregungen, über die eigene Pflegerolle neu nachzudenken – durch Bilder, Gedankenanstöße und Impulse. Sie motivierte die Teilnehmer, sich mitzuteilen.“ Das achtsame Zuhören liegt Simon am Herzen.

Zum Ende des Cafés wurde vom Organisationsteam (siehe Foto) herumgefragt, ob es gewünscht ist, dieses Café weiterhin anzubieten. „Das wurde von allen Anwesenden für gut befunden“, freut sich Kortenbusch. Das nächste Café-Pause öffnet also am Montag, den 12. Dezember, im Pflegeheim St. Sebastian.

Kortenbusch weist daraufhin, dass auch diejenigen mit dem neuen Angebot angesprochen werden sollen, deren Angehörige in Pflegeeinrichtungen leben. „Der Einsatz, die Sorge und Verantwortung für die Angehörigen ist ja auch in dieser Situation weiterhin Thema. Oftmals belasten zusätzlich Gewissenskonflikte, weil die institutionelle Pflege nicht wie die Pflege daheim sein kann.“

Um eine unverbindliche Anmeldung wird gebeten: Seniorenberatung Kriftel, Telefon: 06192-400449 oder per Mail an info@familienzentrum-kriftel.de.

Quelle: Gemeinde Kriftel