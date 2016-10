Kriftel: Grillnachmittag bei den Schützen: Oktoberfest auf „hessisch“

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:02 Uhr

Erstmals feierten Kriftels Schützen ein Grillfest mit Salatbuffet und Kuchentheke auf ihrer Anlage in Anlehnung an die beliebten bayerischen Oktoberfeste in dieser Zeit, „aber auf hessisch“, wie Erster Vorsitzender Joachim Ott heiter einschränkte. Ohne Blasmusik. Ein offenes Zelt war dafür aufgebaut worden. Drinnen im Vereinsheim saßen weitere Gäste.

Ab 15 Uhr waren Mitglieder und Gäste willkommen. Ott stand selbst am Grill und hatte auch eine Grillwurst für den Bürgermeister Christian Seitz auf dem Rost, der kurz vorbeischaute. Die Schützen verbanden ein internes Bogenturnier mit dem Grillfest und gaben zur Siegerehrung Urkunden an junge wie ältere Schützen weiter.

Kommt der Olympiasieger in diesem Monat?

Schützenbruder Otto Geßner hat im Schützenheim ein aktuelles Plakat mit dem Bild des Olympiasiegers Christian Reitz aufgehängt. Es zeigt den Schützen mit seiner Goldmedaille. Die Krifteler Schützen hoffen, dass der Olympiasieger im Oktober wieder nach Kriftel kommt. Er ist Mitglied des Vereins und trainiert hier auch. Auch die Gemeinde wird ihn dann erneut ehren: Bereits vor acht Jahren hatte er sich als Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Peking ins Goldene Buch im Rathaus eingetragen.

Quelle: Gemeinde Kriftel