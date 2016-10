Kriftel: Keine Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:11 Uhr

Durch den neu gefassten Kommunalen Finanzausgleich (KFA) fehlt Kriftel jährlich eine halbe Million Euro in der Kasse (wir berichteten). „Wir haben als eine der ersten Kommunen im Main-Taunus-Kreis die zusätzliche Belastung für die Kommunen erkannt und eine Resolution formuliert“, erläuterte Bürgermeister Christian Seitz jetzt im Haupt- und Finanzausschuss. „In dieser wurde dargelegt, dass bei der Ermittlung des Finanzbedarfs der Kommune Einrichtungen wie das Parkbad berücksichtigt werden müssten.“ Der Betrieb kostet die Obstbaugemeinde jährlich rund 500.000 Euro. Außerdem seien im Ballungsraum die Kosten für die Kinderbetreuung höher sind als im ländlichen Raum. „Unsere Argumente sind leider nicht in das Gesetz eingeflossen“, bedauert Seitz.

Gemeinsam mit 32 sogenannten „abundanten“ Kommunen in der Region hat Kriftel daraufhin die juristischen Möglichkeiten geprüft, wie gegen das Gesetz zur Neuregelung des KFA vorgegangen werden kann. Der hinzugezogene Rechtsprofessor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz hatte angeboten, zu einem Festpreis von 10.000 Euro die Kommunen zu vertreten, die klagen möchten. Für 1000 Euro prüfte der Experte für die Gemeinde Kriftel, ob überhaupt eine Klage möglich wäre. Der Rechtsprofessor stellte in einem Schreiben vom 13. Juni klar: Die Bedarfsermittlung in dem neu gefassten KFA ist in höchstem Maße problematisch. „Diese Problematik betrifft jedoch alle hessischen Kommunen gleichermaßen“, so der Experte. Eine erfolgreiche Klage werde nicht zur „Rückabwicklung vergangener Haushaltsjahre führen“.

Daher habe der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung vorgeschlagen, dass eine Klage Kriftels keinen Sinn machen würde. „Wir sehen keinen zusätzlichen Nutzen in der Klage“, so Seitz. Kriftel wird von der erfolgreichen Klage einer der anderen Kommunen profitieren. „Von daher ist zur Wahrung der eigenen Interessen nicht zwingend erforderlich, selbst auch zu klagen“, so der Rechtsprofessor. Auch der Hessischen Städte- und Gemeindebund habe dies bestätigt, so Seitz. „Das war der entscheidende Aspekt, auf eine Klage zu verzichten.“ Eschborn mit einem Verlust von über 30 Millionen Euro im Jahr hat bereits Klage eingereicht, Schwalbach und Sulzbach haben vor, ein Normenkontrollverfahren einzuleiten. Seitz: „Hätten Eschborn oder Schwalbach Nachteile dadurch gehabt, hätten wir aus Solidarität anders entschieden“, betonte er.

Der Bürgermeister machte noch einmal deutlich: An der ablehnenden Haltung der Gemeinde zum KFA hat sich nichts geändert. Seitz möchte sich in Zukunft weiter mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Kriftel in der Zentrenzuordnung im Landesentwicklungsplan nicht mehr als „Unterzentrum“, sondern als „Mittelzentrum“ eingestuft wird. Mit großer Mehrheit von CDU, Grünen und FDP stimmte der Haupt- und Finanzausschuss dem Vorschlag des Bürgermeisters zu, auf eine Klage zu verzichten.

Quelle: Gemeinde Kriftel