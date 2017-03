Kriftel: „Krifteler Galerie“ im Rathaus

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:21 Uhr

„Erfahren Sie in dieser Ausstellung, wie Künstler Landschaften sehen und wie sie uns in ihren Werken eine andere Sicht auf sie vermitteln“, so heißt es in der Einladung zur Ausstellung „Andere Landschaften“, die vom 8. bis 29. März im Krifteler Rat- und Bürgerhaus (Frankfurter Straße 33-37) zu sehen sein wird.

Zur Vernissage am Mittwoch, den 8. März, laden das Kulturforum Kriftel und der Wallauer Fachwerk Kulturkreis um 19.30 Uhr herzlich ins Foyer des Rat- und Bürgerhauses ein. Bürgermeister Christian Seitz als auch der Vorsitzende des Wallauer Fachwerk Kulturkreises, Hans-Peter Krecker, werden in das Thema der Ausstellung einführen. Svitlana Tulchiner sorgt am Klavier und mit Gesang für musikalische Untermalung.

Zu sehen sind Werke von Vera Dürkop, Yuriy Ivashkevich, Matthias Kleinmanns, Beate Kupka, Peter Strohmaier, Winfrid Uerz und Henz Wallisch.

Die Ausstellung ist dann bis zum 29. März montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr zu bewundern. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Gemeinde Kriftel