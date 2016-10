Kriftel: Lesebühne Kriftel

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:11 Uhr

„Das war ein schöner Abend“, schwärmten die Zuhörer am vergangenen Freitag in der Gemeindebücherei Kriftel am Platz von Airaines. Sie hatten zuvor aufmerksam und amüsiert Autorin Juliane Käppler bei der Lesung aus ihrem Roman „Die 7 Tode des Max Leif“ zugehört. Sie war auf der „Lesebühne“ des Kulturforums zu Gast. Besonders ihre authentisch vorgetragene russische Putzfrau ließ den Wunsch aufkommen, die Autorin möge alles vorlesen oder wenigstens den Verlag zu einem Hörbuch veranlassen.

Der junge Musiker Urban Fox bereicherte den Abend – ohne elektronische Verstärkung – mit Gitarre und Gesang und mit Liedern, die er eigens zu dem Hypochonder-Roman komponiert hatte. „2017 wird schon das nächste Buch bei Knaur erscheinen, die Liebesgeschichte zwischen Max und Maja geht weiter“, weiß Lesebühne-Organisatorin Hanna Dunkel. „In diesem Roman wird Max Leif schwanger. Und wem der Hypochonder bereits ans Herz gewachsen ist, kann sich darauf freuen.“ Juliane Käppler arbeitet jetzt bereits an ihrem 15ten und 16ten Roman.

Quelle: Gemeinde Kriftel