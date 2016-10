Kriftel: Regelmäßiger Gesundheitscheck für Flüchtlinge geplant

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:01 Uhr

Dieser Tage stellte DRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Racky mit seinem Team der Sozialarbeiterin für Asylsuchende und Flüchtlinge in Kriftel, Wei-Chi Chen, ein „Pilotprojekt“ vor: Geplant ist ein wöchentlicher „Gesundheits-Check“ in der Flüchtlingsunterkunft „Hofheimer Straße“ für alle Flüchtlinge in Kriftel.

Der Check ist besonders für ältere und chronisch kranke Menschen gedacht, die nicht im regelmäßigen Kontakt zu Ärzten oder Kliniken stehen. „Ähnlich einem ‚Betreuten Wohnen zuhause‘ soll der soziale Kontakt für die Menschen, die ihre Unterkunft selten verlassen, spürbar sein und natürlich sollen gesundheitliche Veränderungen erkannt werden“, erläuterte Racky jetzt Bürgermeister Christian Seitz und dem Ersten Beigeordneten Franz Jirasek.

Der Check umfasst Blutdruck- und Pulsmessung sowie die Prüfung der Sauerstoffsättigung im Blut. „Bei Verdachtsmomenten werden der Zuckerspiegel im Blut und die Körpertemperatur erfasst. Außerdem wird auf die Flüssigkeitsaufnahme geachtet“, so Racky weiter. „Eventuell kann bei der regelmäßigen Einnahme von verschriebenen Medikamenten geholfen werden.“ Mit Zustimmung der untersuchten Person werden Daten erfasst und ihr auf einem Bogen mitgegeben. Bei erkennbaren Veränderungen kann der Besuch eines Arztes angeraten werden. „Damit kann zudem im Notfall der behandelnde Arzt oder die Klinik sofort einen möglichen Ursprung einer Erkrankung erkennen und entsprechend handeln“, so Racky weiter. Die Kosten dieses Projekts kann der DRK-Kreisverband aus Spenden decken.

„Das Angebot ist sinnvoll“, betont Jirasek, der zugleich stellvertretender Kreisvorsitzender des DRK ist. Es sei schon öfter vorgekommen, dass Bewohner von Flüchtlingsunterkünften voreilig die Notrufnummer 112 gewählt haben, was eventuell zum unnötigen Ausrücken eines Krankenwagens führt. Durch den Gesundheitsservice des DRK, der wöchentlich stattfinden und bei erfolgreichem Verlauf auch auf weitere Unterkünfte im Kreis ausgedehnt werden soll, könnten Hemmungen aufgrund der Sprachbarriere überwunden und feste Ansprechpartner in Fragen der Gesundheit installiert werden.

„Einen Arzt ersetzen die Sanitäter natürlich nicht“, betont Jirasek. Außerdem sei das Angebot nicht verpflichtend. Er ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir hier wieder einmal Vorreiter in Kriftel sind.“ Denn der DRK-Kreisverband habe eine Gemeinde für das „Pilotprojekt“ gesucht und sei in Kriftel sofort auf offene Ohren gestoßen.

Quelle: Gemeinde Kriftel