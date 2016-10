Kriftel: Sitzung der Gemeindevertretung

Pressemeldung vom 12. Oktober 2016, 14:13 Uhr

In Kriftel stehen wie in allen Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und im Kreistag im Herbst die Haushaltsberatungen an. Der Gemeindevorstand hat bereits in mehreren Sitzungen den Haushaltsplanentwurf für 2017 beraten. Das Ergebnis wurde formal festgestellt und wird nun kommende Woche durch den Kämmerer Bürgermeister Christian Seitz der Gemeindevertretung vorgelegt. Die Sitzung ist wie alle Sitzungen der Gemeindevertretung öffentlich, so dass alle Bürger herzlich eingeladen sind. Die Sitzung findet am Donnerstag, den 13. Oktober, ab 20 Uhr im Saal I im Rat- und Bürgerhaus statt.

Vor allem die Haushaltsrede ist für jeden Bürger interessant: Berichtet hier doch der Bürgermeister über all das, was die Gemeinde im kommenden Jahr zum Beispiel in den Bereichen Wohnungsbau und Kitas plant, welche Investitionen und Sanierungsmaßnahmen geplant sind und was das für finanzielle Auswirkungen hat. Auch die neuen Steuer- und Gebührensätze sind Teil des Haushaltsplanentwurfs. Hier erwartet die Krifteler allerdings keine Überraschung. Ob Abfall, Wasser, Abwasser, Friedhof oder Müll: Es gibt 2017 keine Erhöhungen, lediglich die Gebühr für das Oberflächenwasser wird um wenige Cent steigen.

Quelle: Gemeinde Kriftel