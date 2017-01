Kriftel: Volleyball am Wochenende

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 14:06 Uhr

Nach den erfolgreichen Heimdebuts der Herren 1 und 2 ins Jahr 2017 wollen beide Teams auch auswärts auftrumpfen und weitere Punkte einfahren. Dabei sieht die Partie der Drittligavolleyballer von Tim Schön auf dem Papier einfach aus. Der ambitionierte TV Bliesen zeigte eine katastrophale Hinrunde und überwinterte überraschend auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Trainerwechsel wurde die Reißleine gezogen und man will wieder an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Vorsicht ist also geboten. Für die Herren 2 von Dariusz Haratym gilt es gegen das favorisierte Team von Orplid Darmstadt den positiven Trend fortzusetzen und für eine weitere Überraschung zu sorgen. Zudem steigen die Damen 4 und einige Jugendteams ins Jahr 2017 ein.

Vorschau Herren I 14.01. 20:00 Uhr TV Bliesen Sportzentrum St. Wendel

Herren II 14.01. 18:00 Uhr Orplid Darmstadt Kasinohalle Darmstadt

Damen IV 15.01. 11:00 Uhr TV Bommersheim 3 E. Kästner Schule, Oberursel

U16 m 14.01. 11:00 Uhr Oberliga Gymnasium Taunusstein

U16 w 14.01. 11:00 Uhr Landesliga Süd Heinemannhalle Rüsselsheim

U13 m 15.01. 11:00 Uhr Bezirksmeisterschaften Gymnasium Taunusstein

U13 w 15.01. 11:00 Uhr Bezirksmeisterschaften E. Kästner Schule, Oberursel

Quelle: Kriftel