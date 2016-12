Kriftel: Weihnachtfeier im Kegelclub „Gut Holz“: Mitternacht seit 50 Jahren Spitze

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:44 Uhr

Mit einem gemeinsamen Essen und einer vertrauten Folge von Gesang und Kultur feierte der Kegelclub „Gut Holz“ seine traditionelle Weihnachtsfeier. Natürlich kam auch der Nikolaus mit seinem Goldenen Buch und las daraus die Verdienste einiger aktiver Kegler und Mitglieder vor. Die „Verdienten“ wurden anschließend beschenkt.

Bürgermeister Christian Seitz gratulierte dem Ersten Vorsitzenden Kurt Mitternacht: Er führt den Club jetzt 50 Jahre – und ist damit einer der wenigen Rekordhalter was die lange, ununterbrochene Vorstandtätigkeit in Kriftel betrifft. Der Bürgermeister dankte dem Club für seine Aktivitäten in diesem Jahr und für seine Bereitschaft, sich erneut bei den Ferienspielen zu engagieren. Und er übergab den ersehnten Umschlag mit einer Unterstützung der Gemeinde. Seitz las dann seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte vom „Weihnachtswunder“ seiner Kindheit vor.

Quelle: Gemeinde Kriftel