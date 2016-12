Kriftel: Weihnachtsfeier der AWO

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:38 Uhr

Die Weihnachtsfeier der AWO in Kriftel beeindruckt stets durch ihre Vielseitigkeit und die Freundlichkeit ihrer Teilnehmer. Bürgermeister Christian Seitz besucht sie gern. Er las jetzt eine Weihnachtsgeschichte vor, die sich nach dem Krieg in der Rhön tatsächlich abgespielt hat. Auch Gerhard Mantel (AWO und Gemeindevertreter) war beeindruckt: Er kennt die Personen in dieser Geschichte. Bürgermeister Christian Seitz wünschte den Mitgliedern der AWO eine schöne Adventszeit 2016.

Quelle: Gemeinde Kriftel