Kriftel: Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr: Seitz: „Wir sind stolz auf Euch!“

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:43 Uhr

Bürgermeister Christian Seitz und der Erste Beigeordnete Franz Jirasek dankten den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Weihnachtsfeier für ihr vielseitiges Wirken: in Brandschutz, bei Märkten, für ihre Jugendarbeit und ihre Bereitschaft, die Ferienspiele in der Gemeinde Jahr für Jahr zu fördern. „Wir sind stolz auf Euch“, fasste Bürgermeister Christian Seitz Anerkennung und Dank des Rathauses für Wehr und Verein in einem treffenden Satz zusammen.

Damit sprach er auch im Namen des Ersten Beigeordneten Franz Jirasek, der für den Brandschutz in der Gemeinde zuständig ist. Seitz dankte der Wehr für die Kooperation mit dem DRK und DLRG. Er sieht Wehr und Verein „gut geführt“. Sven Mukrasch, stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins, und Simon Stadi-Willms, stellvertretender Gemeindebrandinspektor, hörten das gern. Die Aktiven an ihrer Seite ebenfalls.

Quelle: Gemeinde Kriftel