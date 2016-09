Kulturvereinigung Limburg e.V.: Onkel Toms Hütte

Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:10 Uhr

Am Donnerstag, 29.9.2016 um 20 Uhr gastieren im Rahmen der Theaterabende der Kulturvereinigung Limburg die renommierten Theatergastspiele Kempf mit dem musikalischen Schauspiel „Onkel Toms Hütte“ in der Stadthalle Limburg.

Das Stück behandelt die Themen Ausbeutung, Menschenwürde und Emanzipation in der Erzählweise des zeitgenössischen Theaters. Getreu der Maxime Bertolt Brechts – „Theater ist Aufklärung zum Zweck der Unterhaltung!“ – werden Ausschnitte aus dem Roman mit Alltagsszenen collagiert, die in der Gegenwart spielen. Das musikalische Spektrum des Abends reicht von traditionellen Gospels und Spirituals über Lieder aus der Bürgerrechtsbewegung bis hin zu neuen Songs, die Ron Williams eigens für dieses Stück komponiert hat.

Tickets für diesen Abend gibt es online auf www.stadthalle-limburg.de, in der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2 und an der Abendkasse.

Quelle: Kulturvereinigung Limburg e.V.