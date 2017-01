Lahn-Dill-Kreis: Ab auf die Piste!

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:56 Uhr

Vom 31. Dezember 2016 bis zum 7. Januar 2017 fand die Skifreizeit der Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises in Südtirol statt. Sechs Tage Ski oder Snowboard „satt“ hieß es für 45 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren aus dem Lahn-Dill-Kreis. Gemeinsam mit sieben Betreuerinnen und Betreuern brachen die Jugendlichen am Silvestermorgen in Richtung des italienischen Skigebietes „Speikboden“ im Südtiroler Ahrntal auf.

Gegen Abend im Ferienhotel in Lappach angekommen, hieß es zunächst Koffer auspacken und Zimmer einrichten. Nachdem sich die Gruppe kennenlernte, wurde bei alkoholfreien Cocktails, Softdrinks und Säften gemütlich Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt. Neben dem täglichen Ski- und Snowboardfahren, was sowohl von Anfängern als auch von Fortgeschrittenen bei überwiegend bestem Winterwetter und tollem Alpenpanorama genossen werden konnte, standen weitere Punkte auf dem Programm wie das Rodeln auf einer fünf Kilometer langen Rodelbahn, diverse Spiele- und Partyabende.

Weitere Infos zu Freizeiten in den Oster- und Sommerferien finden Interessierte auf unserer Homepage www.lahn-dill-kreis.de und auf unserer Facebook-Seite „Kinder und Jugendliche im Lahn-Dill-Kreis“ – wir freuen uns auf einen „like“!

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation