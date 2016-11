Lahn-Dill-Kreis: Es muss nicht immer teuer sein

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:54 Uhr

Pfiffige Geschenkideen zum Selbermachen – Interessantes zum Thema Weihnachten. Zu Weihnachten gehören Geschenke – das weiß doch jeder! Aber was ist das nochmal, dieses Weihnachten? Wo kommt es her und warum gibt es da Geschenke? An diesem Wochenende wird die Gruppe diesen Fragen gemeinsam nachgehen und Geschenke für die Liebsten selber machen. Denn … es muss nicht immer teuer sein!

Angeboten wird das Wochenende vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises. Es findet statt vom 9. bis 11. Dezember 2016 im Kreisjugendheim Heisterberg (Am Weiher 2, 35759 Driedorf-Heisterberg). Teilnehmen können Mädchen und Jungen von 8 bis 13 Jahren. Kosten: 25,00 Euro pro Person (einschl. Programm und Verpflegung). Ansprechpartnerin für Infos und Anmeldung ist Manuela Sinner, Tel. 06441 407-1556, E-Mail: manuela.sinner@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation