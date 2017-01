Lahn-Dill-Kreis: Sommerfreizeiten 2017 im Kreisjugendheim für Klein und Groß

Pressemeldung vom 26. Januar 2017, 16:41 Uhr

Nach einer einjährigen Pause bieten wir jetzt wieder unsere beliebten Freizeiten im Kreisjugendheim am Heisterberger Weiher (Am Weiher 2, 35759 Driedorf-Heisterberg) an. Die diesjährigen Freizeiten in Heisterberg richten sich sowohl an die etwas kleineren als auch größeren Kinder, die oft schon seit mehreren Jahren mit uns auf Freizeiten unterwegs sind.

Das Kreisjugendheim Heisterberg liegt am Rande des hohen Westerwaldes direkt am Wasser und lädt zum Baden, Spielen und Natur erkunden ein. Auf dem Programm steht eine Vielzahl an attraktiven Freizeitmöglichkeiten, so dass hier keine Langeweile aufkommt. Schon neugierig? Dann schnell anmelden, denn die Plätze sind begrenzt! Die Freizeiten finden statt:

* Heisterberg I: 2. bis 11. Juli 2017 (10 Tage), Kosten: 245,00/Person, teilnehmen können Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren. * Heisterberg II: 6. bis 12. August 2017 (7 Tage), Kosten: 170,00 Euro/Person, teilnehmen können Mädchen und Jungen von 7 bis 12 Jahren.

Leistungsumfang: Unterbringung im Mehrbettzimmer, Vollverpflegung, Programm, qualifizierte Betreuung. Informationen und Anmeldung: Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises (Veranstalter), Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar, Marta Orantek, Tel. 06441 407-1527, E-Mail: marta.orantek@lahn-dill-kreis.de oder Tanja Honold, Tel. 06441 407-1537, E-Mail: tanja.honold@lahn-dill-kreis.de.

Geschwister erhalten ab dem 2. teilnehmenden Kind einen Nachlass von 25,00 Euro. Achtung: Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern einen Antrag auf Beihilfe zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung stellen.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation