Lahn-Dill-Kreis: Test: Dampfbügeleisen und -stationen

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 15:49 Uhr

Die Stiftung Warentest hat Dampfbügeleisen und -stationen getestet und den Test in ihrem Dezemberheft 2016 veröffentlicht. Im Test waren sieben Dampfbügeleisen und acht Dampfbügelstationen. Bei den Stationen ohne Druckboiler eine Baugleichheit. Bei den Dampfbügeleisen wurden vier mit gut, zwei mit befriedigend und eins mit mangelhaft getestet. Dampfbügelstationen gibt es in zwei Ausführungen. Die erste Gruppe der Geräte erzeugt in einem separaten Boiler unter Druck Dampf, und zwar laut Stiftung Warentest fast viermal so viel Dampf wie ein durchschnittliches Dampfbügeleisen. Sie lohnen sich für Vielbügler und Perfektionisten. Die Dampfbügelstationen, die ohne Druckboiler arbeiten und billiger als Station mit Druckboiler sind, überzeugten im Test nicht, wie von den Testern berichtet wird. Ihr Vorteil: Der separate Behälter fasst mehr Wasser als der eines Dampfbügeleisens. Testergebnis: Dampfbügelstationen mit Druckboiler wurden dreimal mit gut und einmal mit befriedigend bewertet. Dampfbügeleisen ohne Druckboiler erhielten zweimal befriedigend und einmal mangelhaft Der gesamte Test kann bei der Verbraucherberatung eingesehen werden. (Für Veröffentlichung bitte Beratungsstelle mit regionalem Bezug auswählen, andere entfernen) Verbraucherberatung Dillenburg, Bahnhofstr. 10, Tel.: 02771 5884 Öffnungszeiten: Montag 09.00 – 12.00 Uhr Mittwoch 14.00-17.00 Uhr Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation