Lahn-Dill-Kreis: Verbrauchertipp der Verbraucherberatung Wetzlar im DHB-Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:59 Uhr

Heizkosten senken

Die meiste Energie im Haushalt wird für Heizung und Warmwasser verbraucht. Man kann einiges dazu beitragen, um Heizkosten zu sparen:

Raumtemperatur Die Raumtemperatur sollte im Durchschnitt etwa 20 Grad betragen. Mit jedem Grad, um das die Temperatur im Raum gesenkt wird, kann man bis zu 6 Prozent Heizkosten einsparen. Heizung nicht ganz abschalten Wenn man die Heizung über Nacht oder während man außer Haus ist ganz abschaltet, spart man nur scheinbar: Das Mauerwerk kühlt dann ab und frisst beim Aufheizen viel Wärme. Ebenfalls kondensiert die Luft an den Wänden, weil diese kühl sind. Die feuchte Tapete wird zum idealen Ort für Schimmelbildung. Deshalb sollte man die Heizung nicht ganz abschalten, sondern sie auf reduzierter Stufe durchlaufen lassen. Richtig lüften Fenster mehrmals am Tag ganz öffnen, aber nur so lange, dass die Wohnung nicht komplett auskühlt – Stoßlüftung. Dauerlüften über Kippfenster ist Energieverschwendung. Thermostatventile Lassen sich die Thermostatventile nur noch schwer drehen oder bleiben die Heizkörper immer gleich bleibend warm, sollten die Ventile gegen neue, besser regelnde ausgetauscht werden. Heizkörper regelmäßig entlüften Erwärmt sich immer nur ein Teil der Heizkörper oder gluckert es hörbar in den Heizrohren, sollte man die Heizanlage entlüften. Luft in der Anlage verhindert energiesparendes Heizen. Wärmestau vermeiden Die Heizkörper müssen die Wärme frei an die Raumluft abgeben können. Möbel, Vorhänge und schwere Gardinen vor den Heizkörpern und über den Ventilen sollte man entfernen. Wärmeverlust verringern Rollläden und Vorhänge sollte man über Nacht schließen, damit weniger Wärme über die Fensterflächen verloren geht. An Rollladenkästen lohnt sich eine zusätzliche Wärmedämmung.

