Lahn-Dill-Kreis: You are wanted!

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 15:54 Uhr

Für die Durchführung und den reibungslosen Ablauf der geplanten Freizeiten und Aktivitäten brauchen wir die Unterstützung engagierter Betreuerinnen und Betreuer, die im abwechslungsreichen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich tätig sein wollen. Für die Ferien 2017 sind vorgesehen:

· Frühlings- und Herbstfreizeit in Siegbach-Tringenstein; · zwei Sommerfreizeiten in Heisterberg; · Reitfreizeit in der Nähe von Magdeburg; · Erlebnisfreizeit in Österreich; · Sommerfreizeiten in Glücksburg an der Ostsee und auf der Insel Sylt.

Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, verantwortungsbewusst, Spaß und Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sportliche und kreative Fähigkeiten, fit und widerstandsfähig – denn diese Aktivitäten bedeuten für die Betreuungskräfte neben einer Menge Spaß auch „harte Arbeit“ und „Einsatz rund um die Uhr“. Für ihre Tätigkeit erhalten Betreuungskräfte natürlich eine Aufwandentschädigung und auf Wunsch auch eine Praktikumsbescheinigung.

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich mit einem Betreuerbogen, der unter www.lahn-dill-kreis.de Bürgerservice/Soziales/Jugend &Familie/ Ferienfreizeiten als Download zur Verfügung steht. Ihre Ansprechpartnerinnen beim Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises sind Marta Orantek; Tel. 06441 407-1527; E-Mail: marta.orantek@lahn-dill-kreis.de und Tanja Honold; Tel. 06441 407-1537; E-Mail: tanja.honold@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation