Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Kreisverwaltung Bad Hersfeld Lollsmontag geschlossen

Pressemeldung vom 12. Oktober 2016, 14:14 Uhr

Die Kreisverwaltung Bad Hersfeld ist am Lollsmontag, 10. Oktober 2016, ab 11 Uhr mit allen Nebenstellen geschlossen.

Dies betrifft das Landratsamt in der Friedloser Straße einschließlich Bürgerservice-Büro sowie die Nebenstellen VHS, Kfz-Zulassung und Hubertusweg. Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag mit ihren Anliegen an das Team des Bürgerservice-Büros in Rotenburg, Lindenstraße 1, wenden.

Ab Dienstag, 11. Oktober 2016 sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bad Hersfeld wieder zu den gewohnten Servicezeiten erreichbar.

Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg