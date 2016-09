Landkreis Marburg-Biedenkopf: Effektiver und sicherer Umgang mit dem PC

Pressemeldung vom 30. September 2016, 12:06 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet ein mehrtägiges Seminar zum effektiven Arbeiten am PC Der einwöchige Kurs beginnt am Montag, den 17. Oktober und endet am Freitag, den 21. Oktober 2016. Dabei lernen die Teilnehmer täglich in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Kreisverwaltung (Im Lichtenholz 60, Marburg-Cappel) anhand vieler praktischer Übungen Textdokumente ansprechend zu formatieren, zu speichern und abzulegen. Darüber hinaus erstellen sie Tabellen, fügen Grafiken ein, probieren sich in der Bildbearbeitung und dem Erstellen einer Präsentation. Am Ende des Seminars werden Tipps für einen sicheren Umgang mit dem Internet gegeben. Der Kurs richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie an Teilnehmer mit nur geringen Vorkenntnissen. Der Teilnahmebetrag liegt bei 160 Euro. Die Veranstaltung wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration als Bildungsurlaub anerkannt. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 06461 – 793140, per E-Mail unter muellerm@marburg-biedenkopf.de sowie unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf