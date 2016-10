Lorsch: MUSIKZAUBER IN ST. LAURENTIUS AUF SELTENEN INSTRUMENTEN

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 14:48 Uhr

Am Sonntag, 9. Oktober findet um 16.30 Uhr in der kath. Kirche St. Laurentius, Wiesloch, ein herbstliches Konzert mit außergewöhnlichem Programm statt. KMD Peter Schumann und die „Pifferari di Santo Spirito“ (die „Pfeifer von Heiliggeist“ – so genannt nach ihrem Gründungs-Ort „Heiliggeistkirche Heidelberg“) bringen ein heiteres, sehr abwechslungsreiches Herbstprogramm mit Stücken von Scarlatti, Chopin, Flotow, Bizet („Carmen Verschnitt“) sowie Orgelwerke verschiedener Komponisten. Margaret und Matthias Friederich sowie Sohn Colin sorgen für eine bunte Klangpalette der Holzblasinstrumente, Sohn David zeigt rhythmische Strukturen auf Drumset und Xylophon, Peter Schumann begleitet das Ensemble und übernimmt Soli auf der Orgel, Pfarrer Alexander Hafner präsentiert Überraschungstexte. Die Bevölkerung ist zu diesem Konzert herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Spende am Ausgang sichert den Erhalt dieser Konzerte.

Quelle: Lorsch