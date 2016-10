Main-Taunus-Kreis: Feuervogel und Kalif Storch

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:19 Uhr

Uta Franck liest am 27. Oktober im Landratsamt moderne Märchen vor

Ein Aal baut sich eine Wohnung aus Schlamm, ein Kalif verwandelt sich in einen Storchen, ein Feuervogel verliebt sich – in ihren Märchen mischt die Kelkheimer Autorin Uta Franck bekannte Zutaten und überraschende Ideen. Am Donnerstag, 27. Oktober, liest sie um 18 Uhr im Landratsamt moderne Märchen aus ihrem Buch „Sieben Tage, sieben Nächte“ vor.

Uta Franck hat 30 Jahre lang als Lehrerin an der Dr. Richter Schule in Kelheim unterrichtet. Seit 27 Jahren leitet sie die Kelkheimer Autorengruppe. Vor zwei Jahren ist ihr Buch „Sagenhafter Main-Taunus“ erschienen; so wie auch das neue Werk beim Societätsverlag.

Die Autorin wird sechs Märchen aus ihrem Buch lesen, außerdem gibt es Harfen- und Flötenmusik. Gegen einen Unkostenbeitrag kann man Brezeln und Getränke kaufen. Die Lesung selbst ist kostenlos, es wird jedoch um Anmeldung bis zum 21. Oktober gebeten. Ansprechpartnerin ist Claudia Kaus (Tel.: 06192 201-1333, E-Mail: buero_landrat@mtk.org).

Quelle: Main-Taunus-Kreis – Büro der Kreisorgane